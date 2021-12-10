Ассанжа могут отправить в "Ад"

Одно из вероятных мест для отбытия наказания Ассанжем, - федеральная тюрьма Алленвуд в Пенсильвании, которая долгие годы используется американскими судебными органами для размещения экстрадированных заключенных, сообщает со ссылкой на свои источники Daily Mail. В их числе 65-летний Кристофер Таппин из Орпингтона, который признал себя виновным в продаже ракетных батарей в суде Техаса после двухлетней битвы за экстрадицию в 2013 году. В Алленвуде также содержится ряд знаменитых хакеров, в том числе Эндрю Ауэрнхаймер, более известный под ником Weev, который стал хорошо известным киберпреступником и интернет-троллем. Он выявил недостатки в системах крупного бизнеса США и опубликовал данные о преступлениях государственных чиновников, подобных тем, в совершении которых обвиняют Ассанжа. В нем также содержится ряд печально известных преступников, в том числе Джеймс Иган Холмс, американский убийца, ответственный за массовую бойню в Авроре в штате Колорадо. В 2012 году он убил 12 и ранил 70 человек.

Американские официальные лица сообщили Высокому суду в Лондоне, что Ассанж может подать заявление о переводе в тюрьму в своей родной Австралии, но его адвокаты считают, что этот процесс может занять до десяти лет. Его могут отправить в тюрьму с самым строгим режимом безопасности в стране, исправительный центр Гоулберн в Новом Южном Уэльсе, находящийся примерно в двух часах езды к юго-западу от Сиднея. Эту тюрьму за крайне жесткие условия содержания называют "Ад". В ней содержатся опасные австралийские убийцы, грабители и террористы, в том числе Мэтью Де Гручи, который отбывает 28 лет за убийство своей матери, а также братьев и сестер.

В "Аде" также содержится самый кровавый серийный убийца Австралии, Иван Милат, отбывающий семь пожизненных сроков, который доставил тюремным властям больше всего проблем, совершив несколько попыток побега, проглотив металлические предметы и отрубив палец пластиковым ножом, чтобы попасть в тюремную больницу, из которой он надеялся сбежать. Он также объявил голодовку после того, как тюремный надзиратель конфисковал у него мини-печь для приготовления сэндвичей и телевизор.

Если Ассанжа отправят в тюрьму менее строгого режима, это может быть исправительный центр Лотус-Глен в северном Квинсленде, недалеко от его родного города Таунсвилл.

Напомним, что Апелляционный суд Лондона постановил, что заверений властей США достаточно, чтобы "гарантировать гуманное обращение с Ассанжем", и поручил судье нижестоящего суда направить запрос об экстрадиции для рассмотрения британскому министру внутренних дел, который курирует правоохранительные органы в Соединенном Королевстве. Он и примет окончательное решение о выдаче Ассанжа, уточняет Associated Press. Отец Джулиана Ассанжа Ричард заявил, что в случае необходимости члены семьи доведут дело до Верховного суда.