Постановление правительства Белгородской области от 6 декабря 2021 года № 584-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и на основании решения Белгородской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22 ноября 2021 года Правительство Белгородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Белгородской области на 2022 год в расчете на душу населения 10 629 рублей, для трудоспособного населения - 11 586 рублей, для пенсионеров - 9 141 рубль, для детей - 10 310 рублей.

2. Отменить постановление Правительства Белгородской области от 13 сентября 2021 года № 384-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области на 2022 год".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области (Батанова Е.П.).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Белгородской области В.В.Гладков







