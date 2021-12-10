Часть россиян в январе получит пенсию досрочно

В связи с праздничными днями в январе несколько изменится график доставки пенсий, рассказали в отделении ПФР по Омской области.

Пенсионеры, которые получают выплаты через банки, не заметят никаких изменений - им деньги придут в привычные даты. Особый график касается только тех, кто получает пенсии через отделения почтовой связи.

Доставка пенсий начнется 3 января, а тем, кто должен был получить выплату 7 января, пенсию принесут досрочно - 5 или 6 января. С 8 января доставка продолжится по обычному графику.

Кстати, с 1 января у россиян вырастут страховые пенсии - на 5,9%. Социальные пенсии по традиции будут проиндексированы с 1 апреля и станут больше на 7,7%.