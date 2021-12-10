Чего надо бояться, если мотор автомобиля начал работать громче обычного

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, чего надо бояться, если двигатель автомобиля начал работать громче обычного.

"Если вдруг мотор стал работать громче, чем обычно, то, конечно, не стоит сразу впадать в панику. Хотя есть одно действие, которое нужно выполнить незамедлительно. А именно, посмотреть на индикатор давления масла. Если он загорелся или мигает - немедленно глушим двигатель, после чего обращаемся в мастерскую для выявления причин.

Если же с давлением масла все в порядке, то можно попробовать самостоятельно локализовать проблему. Например, звук может быть связан с негерметичностью выпускного коллектора или системы отвода отработанных газов. Проблема не критичная, и в принципе допускает продолжение движения, но лучше всего ее оперативно решить.

Ведь, выхлопные газы могут попадать в салон автомобиля, да и на работе мотора это тоже скажется, если, например, датчик кислорода будет выдавать неверные значения. Если же мотор выдаёт явно механические звуки, то их можно разделить на две категории: внутренние и внешние. Внешние могут быть связаны с выходом из строя различного навесного оборудования - усилителя рулевого управления, компрессора кондиционера или генератора. Неисправности навесного оборудования как правило требуют оперативного вмешательства соответствующих специалистов.

Если же звуки идут непосредственно из мотора, то для их правильной идентификации нужно быть специалистом. Но звонкие звуки как правило связаны с проблемами в головке блока цилиндров, например, они могут возникать из-за неисправных гидрокомпенсаторов клапанов.

Мотор будет продолжать работать, но по возможности нужно обратиться в сервис. Если звуки имеют более глухую тональность и идут снизу, то это может говорить об износе шатунно-поршневой группы - в этом случае потребуется уже дорогостоящий ремонт. В общем, мотор нужно слушать. При появлении посторонних или необычных звуков незамедлительно решать проблему на сервисе", - отметил специалист.