Эксперимент с электронным СТС признали успешным

Эксперимент с электронным свидетельством о регистрации транспортного средства признали успешным. Однако бумажный документ все равно надо возить с собой и предъявлять по требованию. Похоже, отказаться от него в скором времени не получится.

Как сообщили в Минцифры, ведомство и МВД России обсудили ход проведенного эксперимента и признали его в целом успешными. Приложение "Госуслуги Авто" функционирует в текущем режиме, автомобилисты могут предъявлять сотрудникам ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении. При этом сотрудники ГИБДД вправе попросить предъявить бумажную версию документа. О том, когда можно будет перестать возить бумажное свидетельство, будет сообщено дополнительно.

Тестировать предъявление СТС в электронном виде начали 9 сентября. Водителям надо скачать приложение "Госуслуги Авто" на свой смартфон. После этого войти под своей учетной записью на госуслуги. Сведения о транспортных средствах и другая информация загрузятся из баз данных ГИБДД и личного кабинета на госуслугах. Также их можно внести вручную.

Предполагается, что сотруднику ГИБДД можно предъявить свидетельство о регистрации в виде QR-кода, которое формирует это приложение. Так как данные о машине попадают в приложение из реестра транспортных средств ГИБДД, они всегда актуальны.

Как поясняли в Госавтоинспекции, эксперимент будет проходить в два этапа. Для начала будет обкатываться использование в электронном виде свидетельства о регистрации транспортного средства. Если этот этап пройдет удачно, то следующим шагом станет использование в электронном виде водительского удостоверения. Первый этап закончился 1 декабря и оказался успешным. Теперь ждем, когда также можно будет проверять права.

А вот с отказом от вождения с собой бумажных документов придется подождать. Дело в том, что необходимость иметь их прописана в Правилах дорожного движения. За забытый дома тот или иной документ водителя накажут штрафом в размере 500 рублей. Чтобы это изменить, необходимо внести изменения в правила. Но сделать это невозможно. Правила относятся к так называемым белым нормативным актам. В них нельзя вносить изменения. Требуется переиздать этот документ полностью.

Ранее Минтранс предлагал внести в правила поправки, которые предполагали также установление условий по эксплуатации электросамокатов. Для этого ведомство предлагало временно исключить правила из белого списка. Но Миэкономразвития и Минюст выступили против такой идеи. Поправки подвисли. То же грозит и всем остальным поправкам. Тут решение должно принять правительство.

А пока есть только один вариант узаконить электросамокаты, а также электронные СТС и права - издать новую редакцию Правил дорожного движения. На это могут уйти годы.