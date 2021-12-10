Эксперт оценил итоги The Game Awards 2021

Состоялось вручение премии The Game Awards 2021, где назвали лучшие игры 2021 года.

Игрой года стала It Takes Two, ее также отметили как игру с лучшим мультиплеером и как лучшую семейную игру. Звание лучшей гоночной игры досталось Forza Horizon 5 (обзор вы можете прочитать на нашем сайте). В жанрах лучшая постановка победил шутер Deathloop, а самой ожидаемой игрой 2022 года признана Elder Ring. Приз за "лучшую мобильную игру" достался Genshin Impact, а в жанре "Лучший экшн" победила Returnal.

"Игровые премии все дальше от обычных игроков, но это в какой-то степени логично - так как люди очень разные и вкусы у них - тоже, - говорит Денис Русаков, YouTube-блогер и создатель канала Denis Major. - Объективно плохих и объективно хороших игр практически не существует, что бы там ни говорили критики и все эти премии. С другой стороны, победа It Takes Two - все же хороший звоночек, судя, по крайней мере, по тем игрокам, с которыми я общался. Это действительно "народная" игра, а не какая-нибудь дань "повестке"/моде (пусть даже лично я выбрал бы на это место другую игру)".

По словам эксперта, ситуации вроде той, что гонки у нас по-прежнему в одной номинации со спортивными симуляторами, а в "голосование игроков" Halo Infinite попала до официального релиза (и до того, как люди поиграли в сюжетный режим) напоминают, что серьезно эту премию лучше не воспринимать. "Тут еще можно вспомнить ситуацию, что в 2020 году игра Among Us получила награду "лучшая мобильная игра", хотя вообще она вышла в 2018 и была включена в программу 2020 года только ради хайпа", - подчеркивает Русаков.