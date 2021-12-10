Эксперты выяснили, как подорожал алкоголь и сигареты в несетевых магазинах

Цены на алкоголь в небольших российских магазинах по итогам ноября в годовом выражении выросли в среднем на 5%, сигареты подорожали на 16%. Такие данные приводит IT-компания "Эвотор", которая входит в экосистему "Сбер".

Сообщается, что "Эвотор" оценивает динамику цен с помощью собственных индексов, которые основаны на фактических данных о покупках в несетевой торговле. При расчете используются товарные наименования из продуктовых категорий, категорий "алкоголь" и "сигареты", а также непродовольственных товаров.

Так, среди продуктов питания за год сильнее всего подорожало растительное масло - на 24%. Цены на майонез выросли на 19%, пельмени и сливочное масло подорожали на 17%, гречка - на 14%. При этом за ноябрь самый сильный рост цен показал творог - плюс 7%. Цены на гречку и пшеничную муку повысились на 4%, на рис - на 3%.

Молоко, сливки и сыр подорожали на 2%. Аналогичный темп прироста цен показали макароны, полуфабрикаты из мяса и пресервы из рыбы и морепродуктов. Стоимость молочных десертов, творожков, шоколада, пряников, печенья и зефира, растворимого кофе, газированных напитков и бутилированной воды, лапши быстрого приготовления и томатной пасты выросла на 1%, передает агентство "Прайм".

Цены на непродовольственные товары повседневного спроса, по оценкам аналитиков, за год выросли на 3%. За последний месяц данная категория товаров подорожала на 0,6%. По итогам ноября, по данным экспертов "Эвотор", цены на продукты выросли на 0,7% по сравнению с октябрем текущего года и на 8,7% по сравнению с ноябрем 2020 года.

Ранее в компании "НЭО Центр" подсчитали стоимость популярного новогоднего салата "Селедка под шубой". Она выросла в среднем в России на 16,1% с начала года и почти на четверть (24,9%) по отношению к 2020 году. Сильнее всего среди ингредиентов подорожали овощи.