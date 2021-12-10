Эпичная авария. Грузовик со сваями влетел в "ГАЗель"

На кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошла авария, которая практически полностью парализовала движение. ДТП попало на видеорегистратор автомобиля, который ехал позади виновника происшествия.

Авария получилась очень эпичной: пользователи соцсети, обсуждавшие ролик, прокомментировали: "Пункт назначения" отдыхает", имея в виду известный фильм.

Водитель фуры не заметил "ГАЗель", стоящую на соседней полосе, попытался на полном ходу от нее увернуться, но задел двигавшийся впереди грузовик. В итоге виновник ДТП вылетел через две полосы на отбойник и пробил его. По дороге рассыпались сваи, которые везла фура, кусок кабины вылетел на встречную полосу.

По счастливой случайности, серьезно в аварии никто не пострадал. Автор ролика также вовремя успел затормозить - прямо перед врезавшимся в отбойник автомобиль.

Зрелищное ДТП парализовало движение практически на всем КАД.