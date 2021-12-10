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10.12.2021 16:00
Рубрика: Видео

Эпичная авария. Грузовик со сваями влетел в "ГАЗель"

Текст: Виктория Чернышева

На кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошла авария, которая практически полностью парализовала движение. ДТП попало на видеорегистратор автомобиля, который ехал позади виновника происшествия.

Фото: скриншот с youtube.com
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Авария получилась очень эпичной: пользователи соцсети, обсуждавшие ролик, прокомментировали: "Пункт назначения" отдыхает", имея в виду известный фильм.

Водитель фуры не заметил "ГАЗель", стоящую на соседней полосе, попытался на полном ходу от нее увернуться, но задел двигавшийся впереди грузовик. В итоге виновник ДТП вылетел через две полосы на отбойник и пробил его. По дороге рассыпались сваи, которые везла фура, кусок кабины вылетел на встречную полосу.

По счастливой случайности, серьезно в аварии никто не пострадал. Автор ролика также вовремя успел затормозить - прямо перед врезавшимся в отбойник автомобиль.

Зрелищное ДТП парализовало движение практически на всем КАД.