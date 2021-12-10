Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 407-ФЗ "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 25 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года

Статья 1

Статью 19 Федерального закона от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 24, ст. 2249) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Фермерское хозяйство может реализовывать на используемом им для осуществления своей деятельности земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственную продукцию собственного производства с использованием помещений, расположенных в объектах капитального строительства, некапитальных строениях, сооружениях, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, или нестационарных торговых объектов при условии размещения таких объектов на данном земельном участке, не относящемся к сельскохозяйственным угодьям. Требования к помещениям, указанным в настоящем пункте, устанавливаются законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Размещение нестационарных торговых объектов на данных земельных участках допускается без проведения работ, связанных с нарушением почвенного слоя земельного участка.".

Статья 2

Внести в пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4870; 1999, N 8, ст. 973; 2003, N 24, ст. 2248; 2006, N 45, ст. 4635; 2017, N 31, ст. 4766; 2020, N 29, ст. 4506; 2021, N 15, ст. 2437) следующие изменения:

1) дополнить предложением следующего содержания: "Сельскохозяйственный потребительский кооператив может реализовывать на используемом им земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственную продукцию собственного производства с использованием помещений, расположенных в объектах капитального строительства, некапитальных строениях, сооружениях, строительство, реконструкция и эксплуатация которых допускаются на данном земельном участке в соответствии с законодательством Российской Федерации, или нестационарных торговых объектов при условии размещения таких объектов на данном земельном участке, не относящемся к сельскохозяйственным угодьям, без проведения работ, связанных с нарушением почвенного слоя земельного участка.";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования к помещениям, указанным в настоящем пункте, устанавливаются законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.".

Статья 3

Пункт 2 статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2006, N 23, ст. 2380; N 50, ст. 5279; 2008, N 30, ст. 3597; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4235; 2017, N 27, ст. 3940; 2019, N 52, ст. 7795; 2021, N 27, ст. 5127) изложить в следующей редакции:

"2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми в целях осуществления прудовой аквакультуры), объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, в случаях, предусмотренных федеральными законами, нестационарными торговыми объектами.".

Статья 4

В статье 1 Федерального закона от 2 июля 2021 года N 299-ФЗ "О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 27, ст. 5127) слова "слова "а также зданиями" заменить словом "зданиями"," исключить.

Президент Российской Федерации В. Путин