Фермеры смогут продавать продукты с огорода

Для фермеров расширят возможности сбыта продукции напрямую потребителям, а производителям мяса и молока помогут с экспортом. Законы об этом сегодня публикует "Российская газета".

Теперь фермерские овощи можно будет купить не только на рынках или ярмарках. Фото: Аркадий Колыбалов

Раньше фермерам разрешалось продавать свою продукцию только на рынках и ярмарках, теперь можно будет не ехать так далеко от дома, а торговать своими овощами прямо с грядки. Фермерам это позволит существенно снизить издержки на сбыт, а покупатель сможет приобрести свежую продукцию без торговых наценок. Продавать ее разрешается в специально оборудованных помещениях при фермерском доме или в нестационарном объекте. Главное - не нарушать почвенный слой. Размещение нестационарных торговых точек на самих пашнях и залежах запрещается.

Фермерам и личным хозяйствам также разрешили заниматься племенным животноводством без образования юрлица. Раньше без этого правового статуса выращивать племенных быков, свиней и других животных можно было только для себя, но не на продажу. Изменения позволят увеличить количество фермеров в этом бизнесе вдвое.

А изменениями в закон о ветеринарии Россия исполняет свои обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО). По ним положен ветеринарный контроль предприятий, которые поставляют молоко или мясо за рубеж. Это поможет увеличить объем экспорта животноводческой продукции.