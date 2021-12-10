Фермеры смогут продавать продукты с огорода

Новости

УНИКС в гостях обыграл "Маккаби" в Евролиге 01:18
Болельщиков "Локомотива" вывели со стадиона во время матча с "Марселем" 00:42
Путин: Россия никого не объявляет противником 00:39
Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х 00:30
Сборная России сыграет с Польшей в "Лужниках" 00:25
Путин заявил о желании НАТО сделать Россию Московией 00:04
Путин оценил возможность возврата однодневного голосования 00:03
Путин призвал уважать Беларусь 09.12.2021
"Зенит" потерпел третье подряд поражение в Евролиге 09.12.2021
"Спартак" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Легией" 09.12.2021
Рябков не исключил нового Карибского кризиса в отношениях с США 09.12.2021
Путин не увидел небходимости держать ректора "Шанинки" за решеткой 09.12.2021
Путин прокомментировал ситуацию с признанным в России НКО-иноагентом "Мемориалом" 09.12.2021
Вручены статуэтки премии "Звезда Дальнего Востока" 09.12.2021
В США разрешили вводить бустерные вакцины лицам 16-17 лет 09.12.2021
В ЕС продлили бесплатный мобильный роуминг до 2032 года 09.12.2021
"Спартак" обыграл "Легию" и занял первое место в группе в Лиге Европы 09.12.2021
Прокурор Нью-Йорка намерена допросить Трампа по делу о налоговых нарушениях 09.12.2021
В ЦБ назвали лучший способ борьбы с ростом цен 09.12.2021
Духовные лидеры РФ призвали обратить внимание на гонения на христиан Африки 09.12.2021
Власти Литвы будут платить мигрантам по 1 тысяче евро за возвращение на родину 09.12.2021
РФ и Намибия подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству 09.12.2021
СК: Сотрудники Минобороны подозреваются в получении взятки в 1,4 млн 09.12.2021
В Австрии решили ввести штраф 3600 евро за отказ от вакцинации 09.12.2021
Косачев не увидел предпосылок для контактов с Конгрессом США 09.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
10.12.2021 00:17
Рубрика: Экономика

Фермеры смогут продавать продукты с огорода

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)
Для фермеров расширят возможности сбыта продукции напрямую потребителям, а производителям мяса и молока помогут с экспортом. Законы об этом сегодня публикует "Российская газета".
Теперь фермерские овощи можно будет купить не только на рынках или ярмарках. Фото: Аркадий Колыбалов Теперь фермерские овощи можно будет купить не только на рынках или ярмарках. Фото: Аркадий Колыбалов
Теперь фермерские овощи можно будет купить не только на рынках или ярмарках. Фото: Аркадий Колыбалов

Раньше фермерам разрешалось продавать свою продукцию только на рынках и ярмарках, теперь можно будет не ехать так далеко от дома, а торговать своими овощами прямо с грядки. Фермерам это позволит существенно снизить издержки на сбыт, а покупатель сможет приобрести свежую продукцию без торговых наценок. Продавать ее разрешается в специально оборудованных помещениях при фермерском доме или в нестационарном объекте. Главное - не нарушать почвенный слой. Размещение нестационарных торговых точек на самих пашнях и залежах запрещается.

Фото: iStock
Почему России не хватает своих овощей

Фермерам и личным хозяйствам также разрешили заниматься племенным животноводством без образования юрлица. Раньше без этого правового статуса выращивать племенных быков, свиней и других животных можно было только для себя, но не на продажу. Изменения позволят увеличить количество фермеров в этом бизнесе вдвое.

А изменениями в закон о ветеринарии Россия исполняет свои обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО). По ним положен ветеринарный контроль предприятий, которые поставляют молоко или мясо за рубеж. Это поможет увеличить объем экспорта животноводческой продукции.

Экономика АПК Комментарии к документам

Главное сегодня

ФСБ: Корабль ВМС Украины лег на обратный от Керченского пролива курс
Владимир Путин встретился с правозащитниками. Главное
Пять самолетов НАТО пролетели над Черным морем у границ России
Путин заявил о геноциде на Донбассе
Минздрав зарегистрировал в РФ самое дорогое в мире лекарство от СМА
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию