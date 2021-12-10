Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 397-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии"

Принят Государственной Думой 25 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 30, ст. 3805; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 50, ст. 6614; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590; 2015, N 29, ст. 4339, 4369; 2016, N 27, ст. 4160; 2018, N 18, ст. 2571; N 53, ст. 8450; 2019, N 31, ст. 4456; N 52, ст. 7765; 2020, N 29, ст. 4504; N 50, ст. 8074; 2021, N 24, ст. 4188, 4197) следующие изменения:

1) в части первой статьи 1 слова "полноценных и безопасных" заменить словами "полноценной и безопасной", слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

2) в части второй статьи 2 слово "безопасных" заменить словом "безопасной", слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

3) часть первую статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"утверждение порядка проведения обследования объектов, связанных с выращиванием и содержанием животных, производством, хранением подконтрольных товаров, вывозимых в государства-импортеры, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (далее - государства-импортеры), их переработкой.";

4) абзац пятый пункта 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:

"об объектах, связанных с выращиванием и содержанием животных, производством, хранением, транспортировкой, реализацией подконтрольных товаров, их переработкой, утилизацией биологических отходов;";

5) раздел I дополнить статьей 42 следующего содержания:

"Статья 42. Обследование объекта, связанного с выращиванием и содержанием животных, производством, хранением подконтрольных товаров, вывозимых в государства-импортеры, их переработкой

1. Обследование объекта, связанного с выращиванием и содержанием животных, производством, хранением подконтрольных товаров, вывозимых в государства-импортеры, их переработкой, проводится федеральным органом исполнительной власти в области ветеринарного надзора в целях установления соответствия такого объекта и подконтрольных товаров, производимых на таком объекте или с использованием такого объекта, ветеринарным требованиям государств-импортеров или иных государств, признаваемым государствами-импортерами (далее - ветеринарные требования государств-импортеров).

2. Обследование объекта, указанного в пункте 1 настоящей статьи, проводится на безвозмездной основе в случае подачи заявления владельцем такого объекта и включает в себя:

1) осмотр такого объекта, анализ осуществляемых на таком объекте или с использованием такого объекта производственных процессов, в том числе производственного контроля, и документов, характеризующих данные производственные процессы;

2) анализ эпизоотической ситуации на территории, на которой находится такой объект, и на территории, используемой для выращивания и содержания животных, используемых для производства сырья, предназначенного для производства продукции животного происхождения.

3. По результатам обследования объекта, указанного в пункте 1 настоящей статьи, такой объект признается соответствующим ветеринарным требованиям государств-импортеров или не соответствующим ветеринарным требованиям государств-импортеров.

4. Предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи результаты обследования объектов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, информация о возможности или невозможности вывоза подконтрольных товаров в государства-импортеры размещаются в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии в соответствии со статьей 41 настоящего Закона.

5. Обследование объектов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не проводится в случае признания государствами-импортерами обязательных требований Российской Федерации, предъявляемых к подконтрольным товарам, соответствующими ветеринарным требованиям государств-импортеров.

6. В случае получения информации от компетентного органа государства-импортера о несоответствии подконтрольных товаров ветеринарным требованиям государств-импортеров федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора информирует владельца объекта, указанного в пункте 1 настоящей статьи, о возможности или невозможности дальнейшего вывоза подконтрольных товаров из такого объекта в государство-импортер.

7. Порядок проведения обследования объекта, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в том числе порядок оформления результатов обследования такого объекта и порядок информирования владельца такого объекта, применительно к видам подконтрольных товаров о возможности или невозможности вывоза подконтрольных товаров в государства-импортеры в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации.

8. Федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещает ветеринарные требования государств-импортеров, а также информацию о признании государствами-импортерами обязательных требований Российской Федерации, предъявляемых к подконтрольным товарам, соответствующими ветеринарным требованиям государств-импортеров в случае получения такой информации.";

6) в абзаце третьем пункта 1 статьи 5 слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

7) в абзаце четвертом части первой статьи 9 слово "небезопасных" заменить словом "небезопасной", слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

8) в наименовании раздела IV слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

9) статью 12 изложить в следующей редакции:

"Статья 12. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений, сооружений, связанных с выращиванием и содержанием животных, производством, хранением продукции животного происхождения

При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, возведении некапитальных строений, сооружений, связанных с выращиванием и содержанием животных, производством, хранением продукции животного происхождения, в том числе используемых при ведении крестьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного хозяйства, должно быть предусмотрено создание условий содержания животных и производства продукции животного происхождения, соответствующих обязательным требованиям, соблюдение которых входит в предмет федерального государственного ветеринарного контроля (надзора), в том числе в целях предупреждения возникновения и распространения заразных болезней животных и предупреждения загрязнения окружающей среды отходами, образующимися при содержании животных и производстве продукции животного происхождения.

Строительство объекта капитального строительства и (или) возведение некапитального строения, сооружения, связанных с выращиванием и содержанием животных (за исключением выращивания и содержания животных для личного пользования, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности), производством, хранением продукции животного происхождения, допускается только при наличии заключения органа, осуществляющего федеральный государственный ветеринарный контроль (надзор), о соответствии планируемого размещения таких объекта капитального строительства, некапитального строения, сооружения обязательным требованиям, соблюдение которых входит в предмет федерального государственного ветеринарного контроля (надзора).";

10) в статье 15:

а) в наименовании слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

б) в части первой слова "Продукты животноводства" заменить словами "Продукция животного происхождения", слово "должны" заменить словом "должна";

в) в части второй слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

11) в статье 17:

а) в части шестой слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

б) в части десятой слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

12) в статье 18:

а) в наименовании слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

б) в части первой слово "безопасных" заменить словом "безопасной", слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения", слова "этих продуктов" заменить словами "этой продукции";

в) в части второй:

в абзаце первом слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

в абзаце втором слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

в абзаце третьем слова "объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов животноводства" заменить словами "объектов, связанных с выращиванием и содержанием животных, производством, хранением продукции животного происхождения, ее переработкой и реализацией";

в абзаце шестом слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

13) в статье 19:

а) в наименовании слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

б) в части первой слова "продукты животноводства" заменить словами "продукция животноводства", слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

в) в части второй слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

г) в части четвертой слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения";

14) в части первой статьи 25 слова "продуктов животноводства" заменить словами "продукции животного происхождения".

Статья 2

Земельные участки, объекты капитального строительства, некапитальные строения, сооружения, с использованием которых осуществляется деятельность по выращиванию и содержанию животных, производство, хранение подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров, вывозимых в государства-импортеры, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (далее - государства-импортеры), их переработка, не подлежат обследованию в целях установления их соответствия ветеринарным требованиям государств-импортеров или ветеринарным требованиям иных государств, признаваемым государствами-импортерами, в случае, если информация об их соответствии указанным требованиям была размещена в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Президент Российской Федерации В. Путин