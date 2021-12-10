Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 404-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О племенном животноводстве"

Принят Государственной Думой 25 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 3 августа 1995 года N 123-ФЗ "О племенном животноводстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 32, ст. 3199; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 29, ст. 3418; 2011, N 30, ст. 4596; 2019, N 31, ст. 4447) следующие изменения:

1) абзац пятый статьи 2 изложить в следующей редакции:

"племенное хозяйство - юридическое лицо, крестьянское (фермерское) хозяйство без образования юридического лица или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства, а также оказание услуг в области племенного животноводства;";

2) в части первой статьи 6 слова "в собственности граждан (крестьянских (фермерских) хозяйств) и юридических лиц, осуществляющих разведение и использование племенных животных" заменить словами "в собственности племенных хозяйств";

3) в статье 9:

а) в наименовании слова "организаций по племенному животноводству" заменить словами "племенных хозяйств";

б) часть первую признать утратившей силу;

в) в части второй слова "организации по племенному животноводству" заменить словами "племенных хозяйств";

4) в статье 10:

а) часть первую после слова "хозяйства" дополнить словами ", индивидуальным предпринимателям";

б) часть третью после слова "Граждане" дополнить словами ", индивидуальные предприниматели";

5) в статье 11:

а) в наименовании слова "Экспорт и импорт" заменить словом "Импорт";

б) в части первой слова "Экспорт и импорт" заменить словом "Импорт", слово "осуществляются" заменить словом "осуществляется";

6) в статье 13:

а) в абзаце восьмом части первой слова "организаций по племенному животноводству" заменить словами "племенных хозяйств";

б) часть вторую дополнить абзацем следующего содержания:

"выдают заключение о соответствии виду племенного хозяйства.";

7) часть четвертую статьи 20 изложить в следующей редакции:

"Племенным хозяйствам могут быть оказаны меры государственной поддержки, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".";

8) в части второй статьи 26 слова "организациях по племенному животноводству" заменить словами "племенных хозяйствах";

9) статью 29 изложить в следующей редакции:

"Статья 29. Племенные хозяйства

В зависимости от вида деятельности в области племенного животноводства племенному хозяйству органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в области племенного животноводства, в рамках государственной племенной службы выдается заключение о соответствии виду племенного хозяйства.

Требования к видам таких хозяйств утверждаются специально уполномоченным Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством.

Племенные хозяйства ведут учет данных в области племенного животноводства по формам, установленным специально уполномоченным Правительством Российской Федерации государственным органом по управлению племенным животноводством.";

10) в статье 30:

а) в наименовании слова "организаций по племенному животноводству" заменить словами "племенных хозяйств";

б) в абзаце первом части первой слова "организации по племенному животноводству" заменить словами "племенные хозяйства";

в) часть вторую признать утратившей силу;

11) в статье 31 слова "организация по племенному животноводству, располагающая" заменить словами "племенное хозяйство, располагающее", слово "использующая" заменить словом "использующее";

12) в статье 32 слова "организация по племенному животноводству, которая" заменить словами "племенное хозяйство, которое";

13) в статье 43 слова "между организациями по племенному животноводству" заменить словами "между племенными хозяйствами".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин