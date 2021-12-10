ФСБ: Корабль ВМС Украины лег на обратный от Керченского пролива курс

Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины лег на обратный от Керченского пролива курс, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Ни на какие запросы с его борта не отвечали.

"Корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует, - передает ТАСС комментарий ФСБ. - Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания".

Напомним, что утром 9 декабря судно снялось с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива, хотя никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала. Корабль шел в сторону Керченского пролива и находился в 18 морских милях от него, требования изменить курс не выполнял, уточнили в ФСБ.