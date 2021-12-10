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10.12.2021 09:33
Рубрика: Происшествия

Глава СК попросил коллегию судей возбудить дело против экс-судьи Хахалевой

Текст: Наталья Козлова

ВККС планирует на следующей неделе рассмотреть представление Александра Бастрыкина, в котором он просит согласие на возбуждение уголовного дела против бывшей судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, "повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан". Рассмотрение представления СК назначено на 15 декабря.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ
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Про существование судьи Хахалевой стало широко известно летом 2017 года. Тогда в СМИ и интернете появились видеозаписи свадьбы ее дочери. Торжество оценили в 2 миллиона долларов. Позже в СМИ появились сообщения о том, что у Хахалевой диплом судьи, полученный в Тбилисском госуниверситете, поддельный. Администрация вуза заявила, что Хахалева у них не училась..

Про свадьбу Хахалева объясняла, что суперзвезды российской эстрады - Иосиф Кобзон, Вера Брежнева, Николай Басков и другие - выступали на свадьбе дочери из-за отца невесты - грузинского бизнесмена Роберта Хахалева. А торжество обошлось семье "всего" в 5 миллионов рублей.

Летом прошлого года Хахалева потеряла первый квалификационный класс по результатам "внутренней проверки", которая показала, что Хахалева отсутствовала на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дней, прогуляв их. Так, по информации ВККС, в 2017 году она не рассмотрела ни одного дела, в 2018 году ею рассмотрено только пять дел.

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