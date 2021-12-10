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Голлум снова сходит с ума в новом трейлере своей персональной игры

Текст:   Богдан Бобров
10.12.2021,  
11:38
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

На премии The Game Awards компания Daedalic Entertainment представила синематик-трейлер игры The Lord of the Rings: Gollum.

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В ролике старина Голлум продолжает борьбу со своими ментальными проблемами - бедолагу разрывают две соперничающие между собой личности - тихони и агрессивно настроенного злыдня. Второй чаще берет верх, жертвой чего в итоге становятся попавшие под горячую руку орки.

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Релиз проекта об одном из самых противоречивых персонажей Средиземья состоится в 2022 году, более точной даты пока нет. Игра выйдет на ПК, двух поколениях консолей Sony и Microsoft и Nintendo Switch.

трейлер
Фото: istock
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