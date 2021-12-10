"Яндекс" запустил поиск товаров по фото

Пользователи "Яндекс" теперь смогут искать товары в интернет-магазинах по фото. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что сервис стал распознавать на изображениях товары с помощью компьютерного зрения и находить в интернете такие же или похожие. По данным "Яндекса", для этого используются нейронные сети, обученные на примерах.

"В поиске по картинкам более 60 миллиардов изображений. По сути, это оцифрованный мир, где можно найти что угодно. Люди ищут в интернете виды незнакомых городов, схемы приборов, чертежи, поздравительные открытки, да и просто черпают вдохновение, листая изображения. И все чаще выбирают с помощью картинок товары - в поиске их больше, чем в любом маркетплейсе", - заявил руководитель "Поиска Яндекса" Максим Загребин.

Ранее сообщалось, что в Москве стали оцифровывать дороги. Как рассказали в Столичном Центре организации дорожного движения, это необходимо для создания единой электронной модели города. В ближайшем будущем она позволит запустить беспилотное движение по всему городу.