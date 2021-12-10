Илон Маск задумался об уходе с работы

Генеральный директор компании Space X Илон Маск заявил в своем Twitter-аккаунте, что подумывает уйти с работы и стать блогером.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

"Подумываю уйти с работы и стать влиятельным блогером на постоянной основе", - написал предприниматель.

Сейчас Илон Маск занимает первое место в списке богатейших людей планеты по версии Forbes. Его состояние оценивается более чем в 274 миллиарда долларов.

Ранее миллиардер официально стал бездомным, продав свою виллу в Калифорнии.