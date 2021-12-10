Иммунолог рассказал о мутации, "выключающей" иммунитет при COVID-19

Если коронавирус начнет атаковать клетки иммунной системы - T-лимфоциты, без которых не вырабатываются антитела, то это станет самой опасной мутацией коронавируса. Ведь в этом случае выздоровление от COVID-19 будет практически невозможным, считает врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам доктора, если SARS-CoV-2 скрестится с ВИЧ, то он начнет атаковать Т-лимфоциты. "Это ключевые клетки иммунной системы", - приводит слова врача агентство URA.RU. Когда же коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, он одновременно научится и "выключать" иммунную систему. В этом случае человек в принципе не сможет излечиться от коронавируса, считает Болибок.

А, по словам бывшего главного инфекциониста Москвы Николая Малышева, мутации S-белка также имеют потенциальную опасность. "В этом случае есть вероятность, что вакцины придется менять", - уверен он.

В свою очередь главный врач 71 городской больницы Москвы Александр Мясников считает, что новый штамм "омикрон" представляет серьезную опасность для не людей, не сделавших прививку.

"Вакцина действует на него хуже, но новый штамм - опасная проблема для невакцинированных вовсе. Все, что мы сегодня можем посоветовать - вакцинироваться и ревакцинироваться", - написал Мясников в своем Telegram-канале.