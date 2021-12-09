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09.12.2021 19:15
Рубрика: Общество

Доктор Мясников: "Омикрон" может оказаться опасным для невакцинированных

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Новый штамм коронавируса "омикрон" - опасная проблема для невакцинированных. Такую точку зрения в своем Telegram-канале высказал главный врач 71-й городской больницы Москвы Александр Мясников.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Он ссылается на интервью американских инфекционистов, которые поделились своими наблюдениями после первых зарегистрированных случаев заражения "омикроном" в США. В частности, как пишет Мясников, ученые утверждают, что "омикрон" станет доминирующим вирусом.

"Вакцина действует на него хуже, но новый штамм - опасная проблема для не вакцинированных вовсе. Все, что мы сегодня можем посоветовать - вакцинироваться и ревакцинироваться", - добавляет Мясников.

Сегодня "омикрон" обнаружен уже в 57 странах. При этом в мире пока не зафиксировано ни одного летального случая из-за него.

В России выявили первые случаи заражения "омикроном". По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, заболевшие переносят инфекцию в легкой форме. Ученые активно изучают особенности нового штамма, они уже сделали первое фото "омикрона".

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