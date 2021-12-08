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08.12.2021 08:57
Рубрика: Общество

Ученые опубликовали первую фотографию штамма "омикрон"

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники университета Гонконга обнародовали микрофотографию штамма коронавируса "омикрон", сделанную с помощью электронного микроскопа.

Фото: iStock
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Как сообщает РИА Новости, на изображении представлена клетка почки обезьяны, зараженной SARS-CoV-2 "омикрон".

Опубликованы два снимка. На одной микрофотографии, сделанной при малом увеличении, можно увидеть поврежденные клетки, в которых присутствуют вирусные частицы. А на снимке, который сделан с большим увеличением, демонстрируются вирусные частицы с шипами.

Ранее сообщалось, что "омикрон" выявлен в 57 странах. Первые случаи заражения этим штаммом коронавируса обнаружены в России. Специалисты отмечают высокий уровень распространения "омикрона". А в числе симптомов, указывающих на возможное заражение новым штаммом, называются усталость, першение в горле и ломота в теле.

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