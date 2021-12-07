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07.12.2021 08:00
Рубрика: Общество

Какие симптомы у "омикрон"-штамма коронавируса

В России впервые выявили первые случаи заражения "омикрон"-штаммом коронавируса.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Двое пациентов, у которых он был обнаружен, прибыли накануне из ЮАР. Именно в Южной Африке в конце ноября и был впервые выявлен новый вариант вируса.

Во Всемирной организации здравоохранения сам факт появления нового штамма вызвал серьезное беспокойство - специалисты предположили, что "омикрон" передается от человека человеку легче, чем штамм "дельта". Менее чем за две недели инфицированные новым штаммом появились в десятках стран.

К "омикрону" вопросов пока больше, чем ответов, однако некоторые его наиболее типичные симптомы уже известны. Одной из характерных особенностей нового штамма стало то, что он, в отличие от более ранних вариантов коронавируса, не вызывает потери обоняния и вкуса.

Характерными симптомами "омикрона" врач общей практики из Претории (ЮАР) Анжелика Кутзи называет усталость и учащенное сердцебиение. Также, по ее словам, "омикрон"-штамм проявляет себя в целом нехарактерным для COVID-19 першением в горле.

Еще один врач из ЮАР Унбен Пиллэй отмечает, что по своим проявлениям новый вариант коронавируса больше всего напоминает грипп - пациенты жалуются на высокую температуру, ломоту и сухой кашель.

Стоит отметить, что на данный момент наиболее характерным признаком заражения новым штаммом называют именно чудовищную усталость, которая внезапно наваливается на заразившегося. Впрочем, сильная усталость и апатия, особенно в условиях сокращения светового дня, не обязательно свидетельствуют о том, что человек заразился "омикроном".

Так или иначе, если на вас вдруг навалилась усталость, в горле першит, а в теле ощущается ломота - это повод незамедлительно обратиться к врачу. Самостоятельно ставить себе диагноз и начинать примем каких-либо лекарственных препаратов ни в коем случае нельзя.

Не заразиться новым штаммом, как и любым другим более ранним вариантом коронавируса, помогут лишь соблюдение профилактических мер и вакцинация.

Ученые продолжают изучение "омикрона" Не исключено, что в ближайшее время станут известны новые симптомы и особенности нового штамма.

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