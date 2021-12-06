В России впервые выявили "омикрон"

У двух пациентов, прибывших из ЮАР, подтвердили заражение "омикрон"-штаммом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", - говорится в сообщении​​​.

Отмечается, что всего положительный тест на COVID-19 сдали 10 россиян, прилетевших из ЮАР. Ранее сообщалось о девяти заболевших.

"Исследования от других пациентов продолжаются, ситуация находится на особом контроле", - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что предпринимаются все необходимые меры для защиты россиян от нового варианта коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что лаборатории, проводящие исследования собранного у пациентов c COVID-19 материала работают в круглосуточном режиме. В свою очередь руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отмечал, что Россия активизировала работа по тестированию граждан, которые прилетают из некоторых стран, все положительные результаты отправляются на исследование генома вируса. Кроме того, по его словам, сокращены сроки, отведенные на исследование генома вируса.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".

Сейчас случаи заражения "омикрон"-штаммом зафиксированы в десятках стран.