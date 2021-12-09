"Вектор" получил биоматериалы пациентов с "омикроном"

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил образцы биологического материала от инфицированных штаммом "омикрон" граждан. Сейчас сотрудники центра проводят выделение вируса из полученных образцов.

"Для проведения полного цикла исследований, включая определение трансмиссивности, патогенности и восприимчивости нового варианта к антителам от переболевших и привитых лиц, может потребоваться до двух месяцев", - говорится в сообщении "Вектора" (цитата по ТАСС).

В среду руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что симптомы СOVID-19 при заражении штаммом "омикрон" не слишком отличаются от обычного течения болезни - ими являются температура, кашель, головная боль. При этом пациенты с "омикроном" переносят болезнь легче, чем зараженные другими штаммами.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".

Сейчас случаи заражения "омикрон"-штаммом зафиксированы в десятках стран, в том числе и в России - положительный тест сдали два человека, вернувшиеся из ЮАР.