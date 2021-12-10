Из-за птичьего гриппа Россельхознадзор ограничил поставки из Чехии

Россельхознадзор вводит с 10 декабря временные ограничения на ввоз птицы из двух регионов Чехии, сообщили в ведомстве.

Такое решение было принято из-за неблагоприятной ситуации по птичьему гриппу в Южно-Моравском и Либерецком краях.

Под ограничения, как передает РИА Новости со ссылкой на ведомство, попадают поставки живой птицы, яиц, мяса и готовой продукции из мяса птиц, за исключением товаров, которые прошли обработку. Также временно запрещены поставки кормов и добавок для птиц за некоторыми исключениями.

В ноябре были введены временные ограничения на поставку продукции с нескольких ферм в Германии из-за возникновения очага высокопатогенного гриппа птиц. Сейчас ведомство актуализировало список исходя из текущей обстановки.