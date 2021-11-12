Россельхознадзор запретил поставки яиц и цыплят из Германии

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки яиц и цыплят из Германии. Речь идет о нескольких немецких фермах. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

"Россельхознадзор с 11 ноября 2021 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят с 8 ферм немецкого предприятия WIMEX Agrarprodukte Import & Export GmbH", - отмечается в сообщении.

Ограничения введены из-за возникновения очага высокопатогенного гриппа птиц в районе Северо-Западный Мекленбург федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания.

Ранее ведомство выявило вирусы во фруктах и помидорах из Турции и попросило принять меры для усиления контроля и обеспечения безопасности продукции. А в конце октября Росссельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию кормов и кормовых добавок из Дании.