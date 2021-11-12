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12.11.2021 13:21
Рубрика: Экономика

Россельхознадзор запретил поставки яиц и цыплят из Германии

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки яиц и цыплят из Германии. Речь идет о нескольких немецких фермах. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

Фото: iStock
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"Россельхознадзор с 11 ноября 2021 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят с 8 ферм немецкого предприятия WIMEX Agrarprodukte Import & Export GmbH", - отмечается в сообщении.

Ограничения введены из-за возникновения очага высокопатогенного гриппа птиц в районе Северо-Западный Мекленбург федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания.

Ранее ведомство выявило вирусы во фруктах и помидорах из Турции и попросило принять меры для усиления контроля и обеспечения безопасности продукции. А в конце октября Росссельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию кормов и кормовых добавок из Дании.

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