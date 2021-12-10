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10.12.2021 08:24
Рубрика: Легковые авто

Как обработать арки колес для защиты от снежных наростов

Текст: Майя Бирюкова
Снежные наросты на арках колес - далеко не безобидная штука. При проезде неровностей или поворотах они могут отвалиться и застрять между резиной и подкрылком: это запросто спровоцирует попадание в кювет, ведь водитель просто не сможет вернуть руль в нужное положение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Защищать колесные арки от наростов можно и нужно. Они состоят из льда вперемешку с песком и реагентами. Скапливается лишний груз на ШРУСах, пыльниках шаровых опор. Это сокращает ресурс и первых, пишет aif.ru. Лед может собраться и на пластиковых подкрылках. Если такой нарост отвалится, то пластик может оторваться вместе с ним.

Фото: Петр Чернов/РИА Новости
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Для защиты нижней части машины от обледенения нужно использовать водоотталкивающее средство. Самый ходовой вариант - WD-40. Наносить его необходимо в определенной последовательности, чтобы защита сработала. Во-первых, вымыть внутреннюю часть подкрылков и дождаться, пока вся влага испарится. Затем как следует обработать поверхность спреем и оставить так до полного высыхания. Срок действия обработки - до двух недель. Затем процедуру нужно повторить.

Пыльники и пластмассовые подкрылки стоит защитить от снежных наростов с помощью силиконовой смазки, которая используется также для брызговиков, порогов, резиновых уплотнителей.

Перед началом обработки нужно обязательно вывернуть колеса и накрыть их ветошью, чтобы защитить резину от попадания смазки. Силикон может уменьшить сцепные свойства протектора, что чревато ДТП. Силиконовый аэрозоль наносится в два-три слоя. Обработать нужно арки, части подвески, брызговики и подкрылки. После обработки снег все равно будет налипать, но в меньших количествах, а наросты будут отваливаться быстрее.

Некоторые водители используют для защиты колесных арок отработанное моторное масло. Это ошибка, поскольку при контакте состава с резиновыми деталями начинается химическая реакция. Моторное масло лишь снизит ресурс тех участков, которые подверглись обработке.