Указ главы Республики Крым от 10 декабря 2021 года № 301-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым, на основании предложений Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 8 декабря 2021 года № 82-00-04/04-19399-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 2:

подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Иностранных граждан и лиц без гражданства:

При пересечении Государственной границы Российской Федерации на территории Республики Крым обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации.

До прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации на территории Республики Крым обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации (форма анкеты размещена на официальном сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю http://82.rospotrebnadzor.ru/directions/sanoxrana/148829/).

В пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации на территории Республики Крым дополнительно пройти тестирование на COVID-19. Решение о необходимости дополнительного тестирования принимает специалист санитарно-карантинного пункта при осуществлении санитарно-карантинного контроля.";

в подпункте 2.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации на территории Республики Крым обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации (форма анкеты размещена на официальном сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю http://82.rospotrebnadzor.ru/directions/sanoxrana/148829/);";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"При наличии вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или сведений о перенесенном заболевании COVID-19 граждане, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, освобождаются от обязанностей, установленных абзацем четвертым настоящего подпункта.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации на территории Республики Крым дополнительно пройти тестирование на COVID-19. Решение о необходимости дополнительного тестирования принимает специалист санитарно-карантинного пункта при осуществлении санитарно-карантинного контроля.";

абзац первый подпункта 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Студентов - иностранных граждан, прибывающих из государств, с которыми осуществляется сообщение, пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР дважды - не ранее чем за два календарных дня до пересечения Государственной границы Российской Федерации и в течение 72 часов после въезда на территорию Российской Федерации.";

дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:

"2.5. Лиц, прибывших из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконг на территорию Российской Федерации (за исключением действующих членов экипажей морских судов, осуществляющих морскую перевозку), соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей (их заместителей) о нахождении в режиме изоляции в условиях инфекционного стационара/обсерватора в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия в Российскую Федерацию для непрерывного медицинского наблюдения и ежедневного обследования на COVID-19 методом ПЦР.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обязать работодателей обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования.";

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5. С 15 декабря 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 14 к настоящему Указу, не имеющих сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. С 15 декабря 2021 года и до особого распоряжения приостановить предоставление льготного проезда в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении гражданам в возрасте старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, указанные в приложении 14 к настоящему Указу, не имеющим сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству труда и социальной защиты Республики Крым обеспечить информационный обмен данными о гражданах в возрасте старше 60 лет, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификат о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, с целью предоставления льготного проезда в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах, следующих по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Обязать индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым в сфере гостиничного бизнеса; транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта (различных видов транспорта); общественного питания (в том числе на территории аэропорта); предоставления услуг по туризму; розничной торговли, а также санаторно-курортных организаций, автозаправочных станций, имеющих уровень вакцинации персонала против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) менее 80% и деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Указом:

обеспечить допуск работников, не имеющих сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, и имеющих медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, к исполнению профессиональных (служебных) обязанностей с личным присутствием на рабочем месте на основании отрицательных результатов лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР либо экспрес-стестирования на выявление антигена SARS-CoV-2, организованных за счет средств работодателя, не реже одного раза в 7 календарных дней.";

в пункте 10:

абзац двенадцатый подпункта 10.1 изложить в следующей редакции:

"Допуск лиц старше 18 лет к участию в массовых мероприятиях, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, осуществляется при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг.";

абзац второй подпункта 10.2 изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на выезд спортсменов для участия в межрегиональном турнире по футболу среди юношей 2009 года рождения на призы заслуженного мастера спорта России Ю. Жиркова, который пройдет в период с 12 декабря по 17 декабря 2021 года в г. Тамбове, в соответствии с Планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Автономной некоммерческой организации "Академия футбола Крыма" на 2021 год, на выезды спортсменов в возрасте 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Республики Крым и/или Российской Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях с учетом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.";

в пункте 14:

абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:

"14. До особого распоряжения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, перешедшим на специальный налоговый режим, запретить:";

абзац второй подпункта 14.2 изложить в следующей редакции:

"Ограничения, установленные абзацем первым настоящего подпункта, не распространяются на деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных, фуд-кортов и иных предприятий общественного питания, в которых 100% персонала имеют сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификат о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг.";

в пункте 15:

абзац первый подпункта 15.1 изложить в следующей редакции:

"15.1. Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или справок об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР либо экспресс-тестирования на выявление антигена SARS-CoV-2 (срок действия - не более 48 часов от времени результата лабораторного исследования):";

в подпункте 15.2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, - медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательных результатов ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 либо экспресс-тестирования на выявление антигена SARS-CoV-2, полученных не позднее

чем за 48 часов от времени результата лабораторного исследования.";

подпункт 15.6 изложить в следующей редакции:

"15.6. Установить пункты контроля и дополнительные ограждения в целях недопущения нахождения посетителей, не имеющих документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или справок об отрицательных результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР либо экспресс-тестирования на выявление антигена SARS-CoV-2 (срок действия - не более 48 часов от времени результата лабораторного исследования);";

абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:

"Руководителям организаций, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, проинформировать организаторов детского отдыха субъектов Российской Федерации о необходимости предоставления при заездах в оздоровительные организации результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или методом экспресс-тестирования на выявление антигена SARS-CoV-2 на детей и сопровождающих их лиц, полученных не ранее чем за 48 часов от времени результата лабораторного исследования до заезда в лагерь.";

пункт 30 изложить в следующей редакции:

"30. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить:

- готовность инфекционных стационаров (мельцеровских боксов) и обсерваторов для размещения лиц, прибывших из стран, на территории которых отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации;

- выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".";

абзац третий пункта 33 изложить в следующей редакции:

"Получатели социальных услуг (взрослое население) не могут покидать учреждения на время отпуска либо по другим обстоятельствам бытового характера, за исключением лиц, имеющих законченный вакцинальный комплекс против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Допуск (поступление) получателей социальных услуг в стационарные социальные учреждения осуществлять на основании предоставленного отрицательного результата лабораторного обследования методом ПЦР на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученного не ранее 48 часов от времени результата лабораторного исследования до прибытия в учреждение.";

пункт 36 Указа признать утратившим силу;

в приложении 16:

дополнить строками 122-134 следующего содержания:

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







