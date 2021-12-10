Кто из западных звезд говорит по-русски

На площадке Международного экспортного форума "Сделано в России" начала работу онлайн-сессия министерства просвещения РФ. Основные ее темы - русские школы за рубежом, интерес к изучению русского языка и культуры, создание учебников для других стран российскими авторами, работа отечественных преподавателей в иностранных школах и другие. В интернете русский язык занимает сегодня второе место в мире. Неудивительно, что среди западных звезд много поклонников "великого и могучего". В Минпросвещения рассказали, кто из западных звезд знает русский.

Кейт Бекинсейл

Выучила язык, чтобы читать любимых авторов - Ахматову и Блока. Во время локдауна Кейт записала видео - отрывок из "Чайки" Чехова. Когда актриса приезжает в Москву, всегда старается общаться с журналистами на русском.

Фото: Chris Pizzello/ AP Photo

Рэйф Файнс

Актер, сыгравший лорда Волан-де-Морта, изучал язык ради роли в фильме Веры Глаголевой "Две женщины" по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Это было сложно, но любовь к русской культуре победила. Файнс признавался, что чувствует себя очень комфортно в России, приезжая сюда при любой возможности.

Фото: Joel C Ryan/Invision/AP

Милла Йовович

Родилась в Киеве в семье русской матери и сербского отца. Когда ей было пять лет, семья переехала в Англию. Отлично знает русский язык не только сама актриса, но и ее дети - в социальных сетях они размещают видео, где поют песни на русском и читают сказки вместе с мамой. Однажды Милла даже получила русскоязычную роль в фильме "Счастливое несчастье".

Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP

Элай Рот

Актер и режиссер "Хостела" изучал язык в школе просто потому, что ему этого хотелось. В 2010 году он продвигал свой фильм "Последнее изгнание дьявола" на русском языке.

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

Джаред Лето

Любовь актера и музыканта к России - известный факт. Для съемок в картине "Оружейный барон" Лето пришлось немного выучить русский, в том числе и матерные слова. Однажды в ответ на просьбу журналиста произнести несколько слов по-русски Джаред выпалил: "Ну что стоишь, как дуб?"

Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP

Эштон Кутчер

Актер начал учить русский для того, чтобы общаться с русской родней своей жены, актрисы украинского происхождения Милы Кунис, которая прекрасно говорит по-русски.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Роберт Дауни-младший

Посетив Москву с презентацией фильма "Мстители", удивил всех тем, что произнес свою речь по-русски, причем это было осознанное произношение, а не просто зазубренное звучание слов. Выяснилось, что Роберт собственноручно написал эту речь и сам же переводил ее, так как ему показалось, что версия переводчика была недостаточно точной.

Фото: John Salangsang/Invision for Producers Guild of America/AP Images

Киану Ривз

Актер давно интересовался русским языком и культурой, изучал их, а расширять свой словарный запас и работать над произношением начал на съемках фильма "Сибирь", ведь много диалогов было именно на русском языке. К тому же он еще постоянно усложнял себе задачи, например читал "Гамлета" на русском.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Наталия Орейро

Россия стала для аргентинской звезды вторым домом - актрису и певицу здесь всегда тепло принимают. Она изучает русский и даже записала на нем несколько своих хитов. Недавно Наталия и ее сын получили российское гражданство.

Фото: Francisco Seco/ AP Photo

Мишель Трахтенберг

Мама Мишель родилась в СССР, поэтому она хорошо знает русский язык. Свои навыки Трахтенберг успешно применила в фильме "Убийство Кеннеди", где ей досталась роль Марины, русской жены Ли Харви Освальда.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Мерьем Узерли

Известная актриса, получившая популярность далеко за пределами Турции благодаря роли Хюррем-Султан (Роксоланы) в сериале "Великолепный век", недавно призналась, что обнаружила у себя русские корни. В сериале она исполняет известную колыбельную песню на русском.