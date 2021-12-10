Кто из западных звезд говорит по-русски

Новости

Годовая инфляция в США достигла максимума за 39 лет 18:34
Опубликован первый кадр из фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом 18:30
Молдавия готовится запретить показ российских программ 18:30
Видео: Канье Уэст со сцены попросил Ким Кардашьян вернуться 18:20
Лягушонок Crazy Frog вернулся спустя 11 лет с новой песней и клипом 18:08
Москва "встала" в 10-балльных пробках 17:44
Германия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков 17:37
Часть россиян в январе получит пенсию досрочно 17:35
Рябков назвал неэффективными санкции США против РФ 17:30
На Алтае застрелили мужчину, напавшего на полицейского 17:19
Песков прокомментировал полемику Путина с Сокуровым 16:59
Миронов направил в правительство инициативу о 13-й пенсии 16:52
Росстат зафиксировал рост цен на сотовую связь 16:51
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 73,5% 16:36
В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 72,2% 16:29
Куба планирует совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19 16:21
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира за 2021 год 16:16
Maserati попал в крупное ДТП на Садовом кольце Москвы 16:13
Невеста Ассанжа рассказала о планах оспорить его экстрадицию в США 16:12
Бастрыкин возбудил дело против судьи Воронежского областного суда Козиевой 16:10
Новак рассказал о предотвращении возможного коллапса на рынке нефти 16:06
МИД РФ: Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США 16:04
СК прокомментировал приговор по уголовному делу о похищении и убийстве 16:04
В Роспотребнадзоре признали право Wildberries на платный возврат товара 16:04
Журналисты призвали Байдена прекратить преследование Ассанжа 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 17:33
Рубрика: Общество

Кто из западных звезд говорит по-русски

Текст: Елена Новоселова
На площадке Международного экспортного форума "Сделано в России" начала работу онлайн-сессия министерства просвещения РФ. Основные ее темы - русские школы за рубежом, интерес к изучению русского языка и культуры, создание учебников для других стран российскими авторами, работа отечественных преподавателей в иностранных школах и другие. В интернете русский язык занимает сегодня второе место в мире. Неудивительно, что среди западных звезд много поклонников "великого и могучего". В Минпросвещения рассказали, кто из западных звезд знает русский.

Кейт Бекинсейл

Выучила язык, чтобы читать любимых авторов - Ахматову и Блока. Во время локдауна Кейт записала видео - отрывок из "Чайки" Чехова. Когда актриса приезжает в Москву, всегда старается общаться с журналистами на русском.

Фото: Chris Pizzello/ AP Photo

Рэйф Файнс

Актер, сыгравший лорда Волан-де-Морта, изучал язык ради роли в фильме Веры Глаголевой "Две женщины" по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Это было сложно, но любовь к русской культуре победила. Файнс признавался, что чувствует себя очень комфортно в России, приезжая сюда при любой возможности.

Фото: Joel C Ryan/Invision/AP

Милла Йовович

Родилась в Киеве в семье русской матери и сербского отца. Когда ей было пять лет, семья переехала в Англию. Отлично знает русский язык не только сама актриса, но и ее дети - в социальных сетях они размещают видео, где поют песни на русском и читают сказки вместе с мамой. Однажды Милла даже получила русскоязычную роль в фильме "Счастливое несчастье".

Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP

Элай Рот

Актер и режиссер "Хостела" изучал язык в школе просто потому, что ему этого хотелось. В 2010 году он продвигал свой фильм "Последнее изгнание дьявола" на русском языке.

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

Джаред Лето

Любовь актера и музыканта к России - известный факт. Для съемок в картине "Оружейный барон" Лето пришлось немного выучить русский, в том числе и матерные слова. Однажды в ответ на просьбу журналиста произнести несколько слов по-русски Джаред выпалил: "Ну что стоишь, как дуб?"

Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP

Эштон Кутчер

Актер начал учить русский для того, чтобы общаться с русской родней своей жены, актрисы украинского происхождения Милы Кунис, которая прекрасно говорит по-русски.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Роберт Дауни-младший

Посетив Москву с презентацией фильма "Мстители", удивил всех тем, что произнес свою речь по-русски, причем это было осознанное произношение, а не просто зазубренное звучание слов. Выяснилось, что Роберт собственноручно написал эту речь и сам же переводил ее, так как ему показалось, что версия переводчика была недостаточно точной.

Фото: John Salangsang/Invision for Producers Guild of America/AP Images

Киану Ривз

Актер давно интересовался русским языком и культурой, изучал их, а расширять свой словарный запас и работать над произношением начал на съемках фильма "Сибирь", ведь много диалогов было именно на русском языке. К тому же он еще постоянно усложнял себе задачи, например читал "Гамлета" на русском.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Фото: EPA/Ivan Franco
Наталия Орейро рассказала, что вакцинировалась "Спутником V"

Наталия Орейро

Россия стала для аргентинской звезды вторым домом - актрису и певицу здесь всегда тепло принимают. Она изучает русский и даже записала на нем несколько своих хитов. Недавно Наталия и ее сын получили российское гражданство.

Фото: Francisco Seco/ AP Photo

Мишель Трахтенберг

Мама Мишель родилась в СССР, поэтому она хорошо знает русский язык. Свои навыки Трахтенберг успешно применила в фильме "Убийство Кеннеди", где ей досталась роль Марины, русской жены Ли Харви Освальда.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Мерьем Узерли

Известная актриса, получившая популярность далеко за пределами Турции благодаря роли Хюррем-Султан (Роксоланы) в сериале "Великолепный век", недавно призналась, что обнаружила у себя русские корни. В сериале она исполняет известную колыбельную песню на русском.

Общество Образование Культура Кино и ТВ Мировое кино Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям
ФАС ожидает снижения темпов роста цен на бензин до конца года
Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
Видеотрансляция: Итоговое заседание "Конгресса молодых ученых"
Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии