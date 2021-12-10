Кто из западных звезд говорит по-русски

Кейт Бекинсейл
Выучила язык, чтобы читать любимых авторов - Ахматову и Блока. Во время локдауна Кейт записала видео - отрывок из "Чайки" Чехова. Когда актриса приезжает в Москву, всегда старается общаться с журналистами на русском.
Рэйф Файнс
Актер, сыгравший лорда Волан-де-Морта, изучал язык ради роли в фильме Веры Глаголевой "Две женщины" по пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне". Это было сложно, но любовь к русской культуре победила. Файнс признавался, что чувствует себя очень комфортно в России, приезжая сюда при любой возможности.
Милла Йовович
Родилась в Киеве в семье русской матери и сербского отца. Когда ей было пять лет, семья переехала в Англию. Отлично знает русский язык не только сама актриса, но и ее дети - в социальных сетях они размещают видео, где поют песни на русском и читают сказки вместе с мамой. Однажды Милла даже получила русскоязычную роль в фильме "Счастливое несчастье".
Элай Рот
Актер и режиссер "Хостела" изучал язык в школе просто потому, что ему этого хотелось. В 2010 году он продвигал свой фильм "Последнее изгнание дьявола" на русском языке.
Джаред Лето
Любовь актера и музыканта к России - известный факт. Для съемок в картине "Оружейный барон" Лето пришлось немного выучить русский, в том числе и матерные слова. Однажды в ответ на просьбу журналиста произнести несколько слов по-русски Джаред выпалил: "Ну что стоишь, как дуб?"
Эштон Кутчер
Актер начал учить русский для того, чтобы общаться с русской родней своей жены, актрисы украинского происхождения Милы Кунис, которая прекрасно говорит по-русски.
Роберт Дауни-младший
Посетив Москву с презентацией фильма "Мстители", удивил всех тем, что произнес свою речь по-русски, причем это было осознанное произношение, а не просто зазубренное звучание слов. Выяснилось, что Роберт собственноручно написал эту речь и сам же переводил ее, так как ему показалось, что версия переводчика была недостаточно точной.
Киану Ривз
Актер давно интересовался русским языком и культурой, изучал их, а расширять свой словарный запас и работать над произношением начал на съемках фильма "Сибирь", ведь много диалогов было именно на русском языке. К тому же он еще постоянно усложнял себе задачи, например читал "Гамлета" на русском.
Наталия Орейро
Россия стала для аргентинской звезды вторым домом - актрису и певицу здесь всегда тепло принимают. Она изучает русский и даже записала на нем несколько своих хитов. Недавно Наталия и ее сын получили российское гражданство.
Мишель Трахтенберг
Мама Мишель родилась в СССР, поэтому она хорошо знает русский язык. Свои навыки Трахтенберг успешно применила в фильме "Убийство Кеннеди", где ей досталась роль Марины, русской жены Ли Харви Освальда.
Мерьем Узерли
Известная актриса, получившая популярность далеко за пределами Турции благодаря роли Хюррем-Султан (Роксоланы) в сериале "Великолепный век", недавно призналась, что обнаружила у себя русские корни. В сериале она исполняет известную колыбельную песню на русском.