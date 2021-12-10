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Лягушонок Crazy Frog вернулся спустя 11 лет с новой песней и клипом

Новости
    10.12.2021, 18:08
Текст:   Дмитрий Николаев
Фото: youtube.com/ Crazy Frog Фото: youtube.com/ Crazy Frog
Фото: youtube.com/ Crazy Frog

Анимированный персонаж Crazy Frog, чьи незатейливые мелодии завирусились в середине нулевых, пробив кору головного мозга и засев в мозжечке каждого обладателя телефона, вернулся с новым клипом.

Первый за 11 лет сингл представляет собой ремикс песни It's tricky рэп-группы RUN DMC и композиции M to the B хип-хоп-артистки Millie B. Именно вариация этого мэшапа летом 2020-го взорвала TikTok, собрав более 30 миллионов лайков.

В новом видео синий лягушонок, прославившийся "мопедными" рингтонами и ремиксом на Axel F, спасается от агрессивных роботов, рассекая по пустыне на всё том же невидимом мопеде, а затем улетает в космос, демонстрируя по пути "пасхалки", вроде надписи на ракете Space Y.

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