Матвиенко призвала справедливо компенсировать выпадающие доходы регионов

Сенаторы будут добиваться, чтобы выпадающие доходы регионов были справедливо компенсированы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На совещании 10 декабря со статс-секретарями по приоритетным направлениям законодательной деятельности и задачах органов госвласти в 2022 году спикер Совфеда отметила, что до сих пор не решены вопросы законодательного определения и разграничения понятий движимого и недвижимого имущества, в том числе, в контексте компенсации выпадающих доходов регионов. Она напомнила, что эту тему сенаторы недавно обсуждали с министром финансов Антоном Силуановым в рамках "открытого диалога".

"Конечно же, мы убеждены по-прежнему, что нужно согласовать с субъектами объемы выпадающих доходов их бюджетов в связи с отменой налога. Причем такой практики сейчас стало меньше, но изменения в законодательство, которые "залезают" в карманы региональных бюджетов, были приняты федеральным законом, и регионам были даны обещания что все выпадающие доходы будут компенсированы", - сказала Матвиенко.

Спикер отметила, что ей как сенатору от Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов несколько раз присылал письма с конкретными цифрами - сколько бюджет города потерял доходов из-за принятого федерального закона. "Мы же должны нести за это ответственность за последствия - и правительство, и Федеральное Собрание, раз мы принимаем такие законы", - добавила она.

"Россия сильна прежде всего своими регионы. Так было и будет во все времена. И нужно понимать, что когда субъекты теряют ресурсы для развития, то их теряет не только конкретный субъект, их теряет вся страна. И мы, конечно, будем добиваться, чтобы выпадающие доходы были справедливо компенсированы", - резюмировала Валентина Матвиенко.