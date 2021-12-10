Мезенцев: Поставить Беларусь и Россию на колени невозможно

Констатировав, что в последнее время в мире повторяется виток истории - идет противостояние двух блоков, политик пояснил, что "этот эскалационный набор шагов формируют люди, которые не прошли страдания Второй мировой войны. Люди, выросшие в партийных инкубаторах, мало работавшие на производстве, не очень хорошо знающие жизнь у земли, формируют политику государства". Но именно подобная ситуация, предупредил госсекретарь, накладывает на них задачу "быть предельно реалистичными в проведении той политики, которая в том числе касается России и Беларуси".

Страны Запада, считает госсекретарь, забыли итоги переговоров с СССР, который пошел на многие уступки в военной и других сферах ради сохранения мира и стабильности на континенте и предотвращения ядерной войны. "Советский Союз эти шаги сделал добровольно, действительно, услышав призыв и оценив угрозу, которая стояла перед человечеством. Ради миллионов людей, чтобы они жили спокойно. Какая плата: мы должны были быть равными партнерами. Нас должны были слышать, уважать и, самое главное, оценить те шаги, за которые было заплачено жизнями почти 30 миллионов человек: они погибли, чтобы послевоенный мир был безопасным", - подчеркнул Мезенцев.

Он дал понять оппонентам, что поставить Союзное государство "на колени невозможно никаким путем - ни экономическим, ни военно-политическим. Выход только один - возвращаться к диалогу".