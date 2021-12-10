Международные организации осудили решение суда об экстрадиции Ассанжа

Представители нескольких международных организаций выступили с резкой критикой решения лондонского суда, благодаря которому стала возможной экстрадиция основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.

В частности, руководитель организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар раскритиковал решение суда. "Мы убеждены, что Джулиан Ассанж стал жертвой своего вклада в журналистику", - написал он на своей странице в Twitter, призвав прекратить преследование основателя Wikileaks.

Представители международной правозащитной организации Amnesty International полагают, что ситуация с Ассанжем и предъявляемые ему в США обвинения представляют угрозу свободе прессы. "Это пародия на правосудие", - так отреагировал директор европейского офиса организации Нильс Муйжниекс.

Кроме того, раскритиковали решение Международная федерация журналистов, а также различные национальные союзы журналистов.

Ранее Апелляционный суд Англии и Уэльса дал добро на экстрадицию Ассанжа в США.