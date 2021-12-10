Мясников объяснил, к чему может привести распитие алкоголя на морозе

Врач Александр Мясников предупредил россиян об опасности приема алкоголя на морозе.

На программе "О самом главном" на канале "Россия 1" он объяснил, что спиртные напитки дают человеку обманчивое чувство тепла, что может приводить к повреждению тканей.

Также Мясников рассказал, что сам может себе позволить выпить немного на холоде. И уточнил, что допускает это только на привале. "Нам не чуждо ничто человеческое", - сказал врач. И добавил, что при активных действиях на морозе алкоголь противопоказан.

Напомним, что ночь с четверга на пятницу в Москве стала самой холодной в этом сезоне. Температура опускалась до - 15,6 градуса.