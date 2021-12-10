МИД РФ назвал позорным решение британского суда об экстрадиции Ассанжа

Вердикт британского суда об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является позорным, а его дело - политическим. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова написала в своем Telegram-канале, что Запад таким образом "отметил Международный день прав человека" и завершение "саммита демократий".

Ассанж разыскивается Вашингтоном по различным обвинениям, связанным с утечкой секретных документов. Он содержится в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне. Ассанж был арестован в Великобритании в 2019 году за нарушение правила пребывания под залогом. Он провел семь лет в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинениям в сексуальном насилии. Позже обвинения были сняты.