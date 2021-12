На The Game Awards названы лучшие игры 2021 года

Церемония награждения The Game Awards, часто называемая "Оскаром" игровой индустрии, подошла к концу.

Триумфатором мероприятия стала It Takes Two - кооперативное приключение признано игрой года. Попутно проект студии Hazelight получил награды в номинациях за лучший мультиплеер и лучшее развлечение для всей семьи.

Также три статуэтки унесли домой авторы Forza Horizon 5. Гоночный симулятор отмечен за достижения в инновациях в доступности и лучший аудиодизайн, а также признан лучшей спортивной/гоночной игрой.

Весь премиальный список выглядит следующим образом (победители отмечены жирным шрифтом).

Игра года

- Deathloop

- It Takes Two

- Psychonauts 2

- Metroid Dread

- Ratchet & Clank: Rift Apart

- Resident Evil Village

Самая ожидаемая игра

- Elden Ring

- God of War Ragnarok

- Horizon Forbidden West

- Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild

- Starfield

Лучшая постановка

- Deathloop

- It Takes Two

- Returnal

- Psychonauts 2

- Ratchet & Clank: Rift Apart

Лучшая поддержка

- Apex Legends

- Call of Duty: Warzone

- Final Fantasy XIV

- Fortnite

- Genshin Impact

Лучшая инди-игра

- 12 Minutes

- Death"s Door

- Kena: Bridge of Spirits

- Inscryption

- Loop Hero

Лучшие инновации в доступности

- Far Cry 6

- Forza Horizon 5

- "Стражи Галактики"

- Ratchet & Clank: Rift Apart

- The Vale: Shadow of the Crown

Лучшее повествование

- Deathloop

- It Takes Two

- Life is Strange: True Colors

- "Стражи Галактики"

- Psychonauts 2

Лучший художественный стиль

- The Artful Escape

- Deathloop

- Kena: Bridge of Spirits

- Psychonauts 2

- Ratchet & Clank: Rift Apart

Лучшая музыка

- The Artful Escape

- Cyberpunk 2077

- Deathloop

- "Стражи Галактики"

- NieR Replicant ver.1.22474487139...

Лучший аудиодизайн

- Deathloop

- Forza Horizon 5

- Ratchet & Clank: Rift Apart

- Resident Evil Village

- Returnal

Лучшая актёрская работа

- Эрика Мори в роли Алекс Чэнь, Life is Strange: True Colors

- Джанкарло Эспозито в роли Антона Кастильо, Far Cry 6

- Джейсон Е. Келли в роли Кольта, Deathloop

- Мэгги Робертсон в роли Леди Димитреску, Resident Evil Village

- Озиома Акага в роли Джулианны, Deathloop

Лучшая игра, оказавшая наибольшее влияние

- Before Your Eyes

- Boyfriend Dungeon

- Chicory

- Life is Strange: True Colors

- No Longer Home

Лучшая поддержка сообщества

- Apex Legends

- Destiny 2

- Final Fantasy XIV

- Fortnite

- No Man"s Sky

Лучшая мобильная игра

- Fantasian

- Genshin Impact

- League of Legends: Wild Rift

- MARVEL Future Revolution

- Pokemon Unite

Лучшая VR/AR-игра

- HITMAN III

- I Expect You To Die 2

- Lone Echo II

- Resident Evil 4

- Sniper Elite VR

Лучший экшен

- Back 4 Blood

- Chivalry II

- Deathloop

- Far Cry 6

- Returnal

Лучшее экшен-приключение

- "Стражи Галактики"

- Metroid Dread

- Psychonauts 2

- Ratchet & Clank: Rift Apart

- Resident Evil Village

Лучшая ролевая игра

- Cyberpunk 2077

- Monster Hunter Rise

- Scarlet Nexus

- Shin Megami Tensei V

- Tales of Arise

Лучший файтинг

- Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

- Guilty Gear Strive

- Melty Blood: Type Lumina

- Nickelodeon All-Star Brawl

- Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Лучшая семейная игра

- It Takes Two

- Mario Party Superstars

- New Pokémon Snap

- Super Mario 3D World + Bowser"s Fury

- WarioWare: Get It Together!

Лучшая спортивная/гоночная игра

- F1 2021

- FIFA 22

- Forza Horizon 5

- Hot Wheels

- Riders Republic

Лучший симулятор/стратегия

- Age of Empires IV

- Evil Genius 2: World Domination

- Humankind

- Inscryption

- Microsoft Flight Simulator

Лучший мультиплеер

- Back 4 Blood

- It Takes Two

- Knockout City

- Monster Hunter Rise

- New World

- Valheim