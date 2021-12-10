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10.12.2021 09:01
Рубрика: Легковые авто

Обнаружено слабое место электромобилей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Владельцы электромобилей в три раза чаще вызывают техническую помощь из-за проблем с колесами, чем из-за разрядившейся батареи, об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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36% вызова "техничек" водителями электромобилей - это проколы и повреждения покрышек, следует из статистики одной из крупных английских служб дорожной помощи, исследование охватило массив данных за 2018-2021 гг..

Частые проблемы с шинами спровоцированы слишком большой снаряженной массой электромобилей из-за тяжелых тяговых батарей. Электромобили в зависимости от размерности и типа весят на 300-600 кг больше автомобилей-аналогов с привычными двигателями внутреннего сгорания.

У обычных машин с ДВС лишь 16% случаев вызовов технической помощи связаны с покрышками.

Главный страх потребителей перед электромобилями - разрядка батареи - становится причиной вызова "технички" владельцами такого типа транспорта в 11% случаев. Очевидно эксплуатанты, осознавая этот страх, тщательно следят за уровнем запаса энергии и заранее соизмеряют свой маршрут с запасом хода.

Что касается колес, то производители шин уже подстраиваются под больший вес электромобилей - и разрабатывают для них усиленную резину, которая маркируется специальным обозначением (например, у Continental - это HL).