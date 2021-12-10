Указ губернатора Орловской области от 10 декабря 2021 года № 622 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в приложение к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 раздела I:

а) в подпункте "а":

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Данное ограничение не распространяется на проведение следующих массовых мероприятий с количеством участников до 500 человек (включительно) при наличии у участников сертификата о вакцинации, содержащего сведения о получении гражданином второго компонента двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего вакцинацию гражданина (далее - сертификат или QR-код о вакцинации), либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев (далее - справка или QR-код о перенесении новой коронавирусной инфекции), либо справки медицинской организации, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (далее - справка о медицинских противопоказаниях), либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 48 часов, либо QR-кода, полученного в порядке, установленном Департаментом здравоохранения Орловской области, подтверждающего наличие у гражданина достаточного титра антител к COVID-19 (далее - QR-код о наличии антител), предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет):";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Под достаточным титром антител к COVID-19 понимается значение количественного уровня антител к COVID-19, установленное Департаментом здравоохранения Орловской области.

Организаторы мероприятий, указанных в абзацах восьмом - шестнадцатом настоящего подпункта, обязаны обеспечить запрет допуска и нахождения на них граждан без документов (сведений), указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта. Лица, осуществляющие допуск граждан на указанные мероприятия, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (в его копии);";

б) подпункт "ж" дополнить абзацами следующего содержания:

"работы фуд-кортов с 50-процентной наполняемостью при наличии у посетителей сертификата или QR-кода о вакцинации, либо справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, либо справки о медицинских противопоказаниях, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 48 часов, либо QR-кода о наличии антител, предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Работникам фуд-кортов обеспечить запрет допуска и нахождения на их территории посетителей при отсутствии документов (сведений), указанных в абзаце двадцать четвертом настоящего подпункта. Работники, осуществляющие допуск посетителей на территорию указанных объектов, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце двадцать четвертом настоящего подпункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (в его копии);";

в) подпункт "и" признать утратившим силу;

г) подпункт "к" признать утратившим силу;

2) в пунктах 7-9 раздела I приложения 1 слова "в течение последних 72 часов" заменить словами "в течение последних 48 часов";

3) дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Посещение детских комнат в кафе, ресторанах и торговых центрах, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях осуществлять при наличии у лица, сопровождающего ребенка, сертификата или QR-кода о вакцинации, либо справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, либо справки о медицинских противопоказаниях, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 48 часов, либо QR-кода о наличии антител, предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Работникам детских комнат в кафе, ресторанах и торговых центрах, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях обеспечить запрет допуска и нахождения в них посетителей при отсутствии у лиц, сопровождающих детей, документов (сведений), указанных в абзаце первом настоящего пункта. Работники детских комнат в кафе, ресторанах и торговых центрах, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях, осуществляющие допуск посетителей и лиц, сопровождающих детей, в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце первом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (в его копии).".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 3 пункта 1 настоящего указа.

Подпункты "а" - "в" подпункта 1, подпункт 3 пункта 1 настоящего указа вступают в силу с 11 декабря 2021 года.

Подпункт "г" подпункта 1 пункта 1 настоящего указа вступает в силу с 16 декабря 2021 года.

Подпункт "б" подпункта 1 пункта 1 настоящего указа действует по 15 января 2022 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области Т.В.Крымова







