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10.12.2021 07:04
Рубрика: Общество

Пациенты рассказали, отвращение к какой еде предупреждает о раке

Текст: Оксана Грибанова

Онкологические заболевания, как известно, на ранних стадиях протекают, в основном, бессимптомно. Однако есть масса случаев, когда человек своевременно прислушивается к сигналам своего организма, проходит диагностику, получает лечение и успешно избавляется от злокачественного образования на первой или нулевой стадиях. Симптомы, по котором можно выявить рак кишечника, перечислила терапевт Сури Дадашева.

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Часто у пациентов с раком кишечника отмечается снижение аппетита и появление отвращения к мясной пище.

На фоне развившихся проблем с принятием пищи также появляются жалобы на общую слабость, необоснованное повышение температуры. Могут обнаружиться признаки анемии.

"Нарастающая бледность, упорные головные боли, головокружения", - уточнила врач в интервью РИА Новости. Боли в животе, вздутие кишечника, изменение стула также должны насторожить.

Ранее хирург-колопроктолог многопрофильного онкологического центра Артур Куликов, ориентируясь на жалобы пациентов, рассказал, что спастические боли (колики) в области кишечника являются ранними симптомами рака тонкой кишки.

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