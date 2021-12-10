Российские эксперты провели предпусковую проверку второго блока БелАЭС

Энергетический потенциал Беларуси, благодаря сооружению атомной электростанции в Гродненской области, значительно расширил свои возможности, подтвердили в отраслевом ведомстве страны. Об этом, в частности, свидетельствуют и итоги экспертной оценки, которую завершили в пятницу специалисты Московского центра Всемирной ассоциации организаций.

Они закончили партнерскую проверку второго энергоблока АЭС, сообщили в руководстве станции, уточнив, что цель проделанной работы состояла в оценке готовности реактора к безопасному и надежному пуску и дальнейшей эксплуатации. Дело в том, пояснили эксперты, что современная система физической защиты станции включает множество компонентов, в том числе средства связи и защиты информации, контрольно-пропускные пункты, средства для перевозки специальных грузов, видеонаблюдение на всем объекте, а также управляемые физические барьеры.

Со своей стороны директор Московского центра ВАО АЭС Василий Аксенов подтвердил, что станция в Островце "продемонстрировала высокую открытость". Он отметил, что на ней работают грамотные специалисты, которые уже прошли этап пуска и ввода в эксплуатацию летом текущего года первого энергоблока.

По его прогнозам, "через некоторое время и второй энергоблок будет готов к загрузке топлива в ядерный реактор и продолжению дальнейших пусковых операций".

Кстати, за годы реализации ядерной энергетической программы Беларусь, по оценке руководства Минэнерго страны, сделала серьезные шаги на пути формирования системы ядерной и радиационной безопасности и ее важнейших элементов, включая создание соответствующей нормативно-правовой базы, выстраивание и функционирование системы защиты и реагирования, подготовку кадров, взаимодействие на системной основе с ведущими международными организациями.

Масштабный энергетический проект, констатируют местные аналитики, является локомотивом развития многих отраслей экономики, содействует широкому внедрению современных технологий на производствах, обеспечивает создание новых рабочих мест. Вот почему президент Беларуси не исключает строительство и второй атомной электростанции в республике. Он дал понять, что, если возникнет потребность, страна построит и вторую АЭС.

Кстати, ранее руководство Минэнерго, отвечая на голословную критику в адрес первенца атомной энергетики со стороны европейских политиков, обратило внимание, что вместо того, чтобы поддерживать конструктивное взаимодействие в сфере укрепления ядерной безопасности, они делают громкие заявления, пытаясь нагнетать обстановку, навешивая на Беларусь ярлык недобросовестного участника общеевропейского процесса. "Такая риторика наглядно демонстрирует применение двойных стандартов и идет вразрез с международными принципами партнерства", - резюмировали в отраслевом министерстве.

Как известно, для Белорусской АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.