Первый канал покажет новый документальный фильм к 100-летию Никулина

Фильм, по словам создателей, рассказывает о неожиданном и парадоксальном Юрии Никулине, которого никто, кроме самых близких, не знал. Съемочная группа попросила сына Юрия Владимировича, Максима, быть проводником в этот закрытый от всех, очень личный мир его отца. И он не просто дал интервью, а согласился показать никулинскую Москву… С оттепелью 60-х и песенкой, слова которой стали для Юрия Никулина рефреном жизни:

"Все будет хорошо, зачем такие спешки?

Все будет хорошо, и в дамки выйдут пешки!

И будет шум и гам, и будут сны к деньгам,

И дождички пойдут по четвергам".

Зрители увидят, в какой коммуналке скромно жил актер с семьей и многочисленными родственниками, когда его имя уже гремело на всю страну. Из разговоров с Максимом-сыном, Максимом-внуком и Юрой Никулиным, полным тезкой деда - о взаимоотношениях актера с его женой Татьяной. В чем Никулин был схож со своим героем - Семен Семенычем Горбунковым? Был ли он подкаблучником у красивой и властной супруги? И какую роль сыграла Татьяна в актерской судьбе мужа.

Все герои Никулина - неисправимые оптимисты. Даже хулиганы и пьяницы, образы которых он создавал в начале своей актерской карьеры. Мама Юрия Владимировича очень огорчалась: "Ты же такой хороший, сынок, почему в кино играешь только алкоголиков и воров? Попроси режиссеров, пусть дадут серьезную роль!" Никулин в то время был любой роли рад. Ему же во ВГИКе при поступлении строго-настрого сказали, мол, ваша внешность, товарищ фронтовик, для кино не годится.

Он был худой, нескладный. Как многие фронтовики, пришел сдавать экзамены в шинели и сапогах, другой одежды не было - недавно с фронта. Семь лет в зенитной батарее. Сначала на финской войне, потом на Великой Отечественной. Через все тяготы военной жизни пронес тетрадку с анекдотами. Так их рассказывал - солдаты ухохатывались. Уверен был, что станет актером. И вот такой провал… В отчаянии Никулин колесил по Москве, пробовался в театры - нигде не брали. И тут на глаза попалось объявление: "Требуются клоуны"… Много позже, став звездой советского кино, Юрий Никулин говорил: "Никто не видел во мне актера, только цирк меня пригрел, поддержал и дал возможность проявить себя".

Он не просто был благодарен цирку - он посвятил ему свою жизнь. Много лет выступал в дуэте с Михаилом Шуйдиным, был знаменитым коверным Юриком. Став директором цирка, выстроил новое здание на Цветном бульваре. В фильме расскажут, как Никулин из-за работы в цирке отказывался от потрясающих ролей у лучших режиссеров страны! Например, он мог сыграть Ивана Грозного в комедии Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".

...Он сам все решал: когда уйти с манежа, когда перестать сниматься в кино. Решал в пользу дела жизни - цирка. И никогда не мог себе отказать - в удовольствии рассказывать анекдоты. До последнего дня был ведущим знаменитой телепередачи "Клуб Белый попугай". Уже на носилках, на пути в операционную Никулин хотел подбодрить врачей и такой анекдот им рассказал, что его невозможно воспроизвести с экранов телевизора. Через несколько часов все узнали: Никулин в коме. 16 дней страна надеялась, что он очнется и все будет хорошо…

Никулин - актер, которого любят несколько поколений зрителей. В том числе и потому, что он дарит своим присутствием на экране ощущение беззаботности, легкости и доброты и осознания того, какой бы трудной ни была ситуация сейчас - "все будет хорошо".

Автор фильма - Светлана Тернер. Продюсеры: Галина Григорьева и Олег Вольнов.