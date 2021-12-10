Посольство РФ в Молдавии выясняет обстоятельства инцидента с Нарочницкой

Представители российского посольства в Молдавии выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего с политологом Натальей Нарочницкой, которую ранее не пустили в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти Молдавии не пустили в страну Нарочницкую.

"Посольство РФ в Молдавии выясняет обстоятельства инцидента с известным российским ученым Натальей Нарочницкой, которую не пустили в страну", - сообщили в пресс-службе.