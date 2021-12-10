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10.12.2021 12:11

Энергоблок №2 Калининской АЭС за 35 лет работы произвел 245 млрд кВтч электроэнергии

11 декабря 1986 года энергоблок №2 Калининской АЭС с реактором ВВЭР-1000 впервые дал ток в энергосистему страны. За 35 лет он произвел свыше 245 млрд кВтч электроэнергии, что превышает годовое потребление всех регионов, входящих в состав Центрального Федерального округа России.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

С пуском второго энергоблока завершилось строительство первой очереди Калининской АЭС, состоящей из блоков "малой" серии. Проектные решения, реализованные на них, стали основой для разработки серийных энергоблоков.

Фото: Калининская АЭС
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Многие инновационные разработки, успешно внедренные на блоках первой очереди Калининской АЭС, были тиражированы на другие российские атомные станции. В их числе - уникальные работы по повышению надежности парогенераторов.

Это позволило эксплуатировать их без замены в течение всего проектного срока службы, а проведенное комплексное обследование и расчеты на прочность позволили продлить срок службы парогенераторов до 60 лет.

На данный момент они находятся в строю уже более 300 тысяч часов. Это значимый результат, которому нет аналогов в мире среди атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами.

В 2017 году, успешно отработав 30 лет, энергоблок №2 получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию в продленном сроке еще на 21 год. Этому предшествовало выполнение целого ряда подготовительных мероприятий, включая полную модернизацию третьей системы безопасности, замену комплекса электрооборудования системы управления и защиты реактора, аппаратуры автоматического контроля нейтронного потока, конденсатора турбины и др. Сегодня блок отвечает самым современным международным требованиям.

"Надежная работа Калининской АЭС обеспечивает энергетическую безопасность Тверской области - более 80% выработанной в регионе электроэнергии производится на атомной станции, - отметил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов. - Предприятие вносит весомый вклад в формирование долгосрочной экономической устойчивости территории, существенно влияет на стандарты жизни населения, служит дополнительным гарантом благополучия жителей всего региона".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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