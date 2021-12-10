Одной из главных причин аварийности в Москве стала спешка водителей: нарушители не соблюдают очередность проезда и попадают в ДТП. В итоге за 11 месяцев этого года на дорогах города погибли 323 человека, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Как свидетельствуют материалы московского Единого хранилища данных, количество аварий в Москве по сравнению с 2020 годом выросло. Безусловно, на статистику повлияли пандемийные ограничения, когда трафик снижался. Но факт остается фактом: в период с января по октябрь выросло как общее количество аварий с 6424 до 6947, так и количество раненых, с 7255 до 7900.

Правда, сократилось количество погибших с 297 до 283. Самой опасной трассой города, отмечает глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский, остается МКАД. Там за последние 10 месяцев произошло 577 аварий, в которых погибли 44 человека и ранены 667. Более 80 процентов аварий приходится на столкновения, остальные - это наезды на препятствия и стоящие автомобили. В свою очередь в пресс-службе департамента транспорта Москвы обратили внимание на аварии с участием трамваев.

Эти столкновения в большинстве случаев происходят из-за желания водителей как можно скорее проскочить. Чаще всего эти аварии случаются на Краснобогатырской и Красноказарменной улицах, а также на Варшавском шоссе. А в общей сложности набралось 10 таких опасных участков. За 2021 год на каждом из них произошло около 20 столкновений. Добавляют аварийности и "чайники": горожане, не так давно получившие права. За год произошло 388 аварий с участием этих водителей. Однако в первую очередь судьба пассажиров и пешеходов остается в руках водителей: столичный трафик не прощает поспешности.