Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова

За несколько часов до трагедии он внес в парламент один из своих первых законопроектов, сообщает mk.ru.

Как уже писала "РГ", проект предусматривал бесплатное обеспечение детей с сахарным диабетом новыми средствами мониторинга уровня глюкозы. Рабочий день депутата продолжался до 21.00, затем он поехал домой в Воскресенск.

Арендованной для поездок депутатов Toyota Camry управлял сотрудник транспортной компании, с которой сотрудничает парламент. На 65 километре трассы М5 "Урал" на территории Раменского Toyota столкнулась с грузовиком Renault. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением и выехал на встречную полосу.