В Благовещенске побит второй температурный рекорд

В Благовещенске второй день подряд погода бьет температурные рекорды.

Минувший четверг, 9 декабря, стал самым теплым днем для этой даты за всю историю метеонаблюдений. Сотрудники Амурского гидрометцентра зафиксировали 2,1 градуса мороза. До этого рекорд принадлежал 9 декабря 1932 года, когда воздух "прогрелся" до -4,7 градуса.

А в селе Константиновка вчера и вовсе термометры показывали +2,1 градуса. Положительные температуры в декабре для Приамурья - редкость.

Синоптики рассказали, что аномальное тепло в регион принес западный циклон. С ним же пришли и осадки. Утром в пятницу в Благовещенске уже выпало 3,5 миллиметра, а в поселке Архара - 7 мм.