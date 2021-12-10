В Приморье тигрица вернулась к найденным вчера на дороге детенышам

В Приморском крае тигрица вернулась к детенышам, которых накануне обнаружили сидящих у дороги в Анучинском районе. Они не боялись машин, но взрослых тигров рядом с ними не было. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства края Алексея Сурового, тигрят после получения сообщения от водителей охраняли специалисты оперативной группы Госохотнадзора. Они также пытались найти их маму и нашли через сутки.

- Тигрица может оставить выводок на срок до трех недель, чтобы добыть пропитание. В данном случае любопытные малыши вышли к дороге, чем поставили себя в уязвимое положение. Возраст тигрят оценивается в полгода, - говорит Алексей.

Теперь семейство воссоединилось. У них есть пропитание: рядом наблюдается высокая плотность косули, встречается пятнистый олень. Но оперативная группа какое-то время еще останется в тайге.