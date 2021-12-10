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10.12.2021 11:49
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование убийства американки в Нижегородской области

Текст: Оксана Ильина

В СК России завершили расследование убийства студентки из США в Нижегородской области. В совершении преступления обвиняется житель Борского района, 44-летний Алексей Попов.

Как сообщили в ведомстве, по уголовному делу собраны достаточные доказательства его виновности. Теперь они будут переданы для рассмотрения в суд Нижегородской области.

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Гражданка США Сироу Кэтрин Илейн, студентка университета Лобачевского, пропала в начале лета. Последний раз она говорила с матерью по телефону 15 июня 2021 года. Она рассказала, что едет в автомобиле с неизвестным мужчиной. Через четыре дня тело девушки обнаружили в лесу.

По версии следствия, американка остановила попутную машину, за рулем которой находился ранее судимый Алексей Попов. Он решил ограбить девушку, вывез ее на безлюдный участок в районе деревни Калинкино, после чего изнасиловал и нанес два удара ножом в шею. Студентка скончалась на месте.

19 июня подозреваемого задержали и взяли под стражу. Уголовное дело было передано в центральный аппарат СК.

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