СК завершил расследование убийства американки в Нижегородской области

В СК России завершили расследование убийства студентки из США в Нижегородской области. В совершении преступления обвиняется житель Борского района, 44-летний Алексей Попов.

Как сообщили в ведомстве, по уголовному делу собраны достаточные доказательства его виновности. Теперь они будут переданы для рассмотрения в суд Нижегородской области.

Гражданка США Сироу Кэтрин Илейн, студентка университета Лобачевского, пропала в начале лета. Последний раз она говорила с матерью по телефону 15 июня 2021 года. Она рассказала, что едет в автомобиле с неизвестным мужчиной. Через четыре дня тело девушки обнаружили в лесу.

По версии следствия, американка остановила попутную машину, за рулем которой находился ранее судимый Алексей Попов. Он решил ограбить девушку, вывез ее на безлюдный участок в районе деревни Калинкино, после чего изнасиловал и нанес два удара ножом в шею. Студентка скончалась на месте.

19 июня подозреваемого задержали и взяли под стражу. Уголовное дело было передано в центральный аппарат СК.