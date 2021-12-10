Мошенники взвинчивают цены на ОСАГО в Новосибирской области

В результате действий мошенников в Новосибирской области страховые компании вынуждены продавать полисы ОСАГО по максимальному тарифу. Если границы тарифного коридора будут расширены, то страховщики еще больше увеличат стоимость полисов автогражданки. Об этом сообщили представители страховых компаний на конференции, посвященной страховому мошенничеству в Новосибирской области. При этом, по мнению страховщиков, засилье мошенников в регионе стало возможным из-за бездействия правоохранительных органов.

По данным Российского союза автостраховщиков, Новосибирская область с 2018 года находится в так называемой красной зоне рейтинга регионов.

По итогам 9 месяцев этого года она заняла 8-е место, ухудшив свое положение на 4 позиции по сравнению с итогами 9 месяцев 2020 года. Тогда она была на 12 месте. Да, в этом рейтинге, чем выше место, тем хуже ситуация. Первое, кстати, занимает Приморский край.

Частота страховых случаев в Новосибирской области превышает среднероссийский показатель на 1,2% и составляет 6,0%. Средняя страховая выплата равна 86 071 рублей, что на 20% выше среднероссийского показателя. В целом по России средняя выплата составляет 71 364 рубля.

Как рассказал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, выплаты по ОСАГО за 9 месяцев этого года в этом регионе составили 112 процентов. В прошлом году они за весь год составили 114 процентов.

При такой убыточности понятно, что страховщикам приходится задирать цены на ОСАГО по максимуму. То есть за действия мошенников расплачиваются обычные автовладельцы.

Самый распространенный случай такого мошенничества - подставные аварии с японскими праворульными автомобилями. Кстати, он пришел в Новосибирскую область недавно из Приморья, где сильно распространен. Приобретается старая японская машина, после этого в нее 15 раз на протяжении одного года врезаются, как правило, автомобили российского производства, различные ВАЗы, ГАЗы, иногда даже "Уралы".

Дело в том, что японские праворульные автомобили у нас не сертифицированы, и новые запчасти на них стоят очень дорого. А страховщики должны считать убыток именно по новым запчастям. Получил такой мошенник выплату, отремонтировал автомобиль б/у запчастями, и снова в аварию. А почему второй автомобиль выбирается отечественного производства, да именно по той причине, что его ремонт обойдется дешево.

Страховщики знают несколько несколько преступных групп, которые промышляют подобным способом, знают людей, которые совершают десятки аварий и получают компенсации, но ничего сделать с ними не могут, потому что правоохранительные органы не проявляют энтузиазма.

В прошлом году страховщики направили 280 заявлений в полицию. Но по только по 12 процентам из них были возбуждены уголовные дела. За 9 месяцев этого года в полицию было направленно 323 заявления, но лишь по 10 процентам из них возбудили дела. Из более чем 300 случаев мошенничества, выявленных страховщиками, до суда дошло только два.

Понятно, что мошенники чувствуют себя в этом регионе комфортно и безнаказанно. Как показывает практика, бороться с этим можно. В Краснодарском крае, который долгое время был в "красной зоне" рейтинга, проведена работа с судьями. После этого ситуация с мошенничеством резко изменилась. И сейчас этот край уже вышел из "красной зоны". В Волгоградской области местные власти взялись за дело и ситуация была исправлена.

Сергей Ефремов напомнил, что РСА была разработана совместно с МВД методика по выявлению признаков страхового мошенничества. Он порекомендовал новосибирской полиции взять ее на вооружение. Кроме того, по его мнению, необходимо, чтобы полиция предоставляла страховщикам материалы административных дел по подозрительным ДТП, а также записи с видеокамер.

В Москве и Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском крае такая работа налажена. И страхового мошенничества не стало. А в Новосибирске с этим проблема. Пока правоохранительные органы этого региона не начнут работу в этом направлении, стоимость полисов ОСАГО здесь будет расти, страховщики всеми правдами и неправдами будут создавать сложности для их покупки. А страдать от этого будут ни в чем не повинные автовладельцы.