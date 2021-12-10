Против жителя Красноярского края возбудили дело за избиение кота

Сотрудники отдела полиции "Назаровский" в Красноярском крае возбудили против местного жителя уголовное дело о жестоком обращении с животным. Об этом рассказали сегодня в региональном управлении МВД.

Вечером 23 ноября в правоохранительные органы Назарово поступил сигнал от горожанки, которая обнаружила в подъезде травмированного кота. Проверка, проведенная участковыми уполномоченными и сотрудниками уголовного розыска, показала: к преступлению в отношении животного причастен 24-летний мужчина. Он признался, что причинил коту телесные повреждения, разозлившись на мяуканье. Молодой человек заверил стражей порядка в своем раскаянии и пообещал не допускать подобного впредь.

Расследование продолжается. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения - обязательство о явке.

Напомним, сегодня прокуратура Красноярского края проинформировала о приговоре, вынесенном жительнице региона за убийство собаки.