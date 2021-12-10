Судно "Академик Иоффе" прибыло в Калининград после ареста в Дании

Научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", освобожденное после ареста в Дании, утром прибыло в Калининградский морской рыбный порт.

Как передает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую порта, "Академик Иоффе" в 7.00 по местному времени пришвартовался к причалу №25.

Как сообщала "РГ", шестидесятая по счету экспедиция судна, которым владеет Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, завершилась не начавшись. 30 октября судно вышло из Калининграда, а 1 ноября его арестовали при заходе в датский порт Скаген по иску канадской компании One Ocean Expeditions Ltd.

Канадская туристическая компания устраивала экспедиционные туры в Арктику и Антарктиду на арендованных судах ледового класса - в том числе российских НИС "Академик Иоффе" и "Академик Сергей Вавилов". В 2018 году, после того, как "Академик Вавилов" с туристами на борту получил пробоину, зацепив днищем подводную скалу, контракт с компанией-фрахтователем был в одностороннем порядке расторгнут.

Арест НИС по вердикту датского суда суда Йоринга стал обеспечительной мерой по судебному иску канадской компании, которая требовала возместить убытки. Российская сторона представила в суде материалы и аргументы о незаконности ареста, наложенного на российское исследовательское судно.

Суд внял этим доводам и снял арест, который продолжался 36 суток. После получения судовых документов российское судно покинуло Данию и проследовало в Калининград.